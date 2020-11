COVID-19 :

“Coronavirus“,”COVID“,”déconfiner“Ou” désescalade “sont quelques-uns des termes qui viennent d’être incorporés dans le dictionnaire espagnol (DLE), dont la dernière mise à jour ajoute plus de 2500 nouvelles fonctionnalités, à la fois des amendements et des ajouts, qui ont été incluses dans sa édition numérique.

Certains de ces nouveaux mots figurent parmi les termes les plus consultés de l’année et leur inclusion dans le Dictionnaire a été annoncée ce mardi par son directeur, l’universitaire du RAE, Paix Battaner, qui a expliqué que “COVID” entre comme un nom en majuscule avec les genres masculin et féminin.

Mais au-delà des nouveaux mots inclus dans l’édition 23.4 en raison de la situation causée par la pandémie, il y a eu d’autres ajouts au dictionnaire tels que “emoji“Ou” émoticône “,” troll “ou”pêche à la traîne“,” Fin de semaine “,”fascistoïde“,” Animalisme “,”Masculin alpha“,” Nacho “ou” gastrobar “.

«Coronavirus», «trolling», «emoji», «deconfine» ou «faláfel» sont quelques-uns des nouveaux mots qui ont été incorporés dans la mise à jour 23.4 du «Dictionnaire de la langue espagnole». L’universitaire Paz Battaner l’a raconté lors d’une conférence de presse: https://t.co/aqic08N6zu. pic.twitter.com/SSkLdHfIKU – RAE (@RAEinforma) 24 novembre 2020

“COVID“Il avait trois problèmes tels que l’attribution du genre grammatical, une orthographe comme s’il s’agissait d’un acronyme et l’intensité syllabique, et bien que le RAE ait traité le féminin parce que c’est une maladie,” en fin de compte, les hispanophones décideront pourquoi ils choisissent “, a-t-il déclaré. le directeur de l’Académie, Santiago Muñoz Machado.

Depuis mai ou juin, avec l’expérience de ce qui s’était passé, les mots liés à la pandémie qui ont été incorporés dans cette édition ont été étudiés. Et si, par exemple, «confinement» était déjà dans le dictionnaire, son sens était renvoyé à une punition et maintenant «ce n’est plus une peine»: «quand quelque chose comme ça se produit, le changement lexical et sémantique est observé directement», les universitaires ont expliqué.

À propos du mot “coronavirus“, Le DLE définit désormais le terme comme un” virus qui produit diverses maladies respiratoires chez l’homme, du rhume à la pneumonie ou COVID “tandis que COVID Il est répertorié comme «syndrome respiratoire aigu causé par un coronavirus».

Le «confinement» a également été ajouté pour définir «la levée des mesures de confinement imposées à une population, ou à une partie de celle-ci, dans un territoire ou un autre lieu».

Et la «désescalade» a été définie comme la diminution ou la diminution progressive de l’extension, de l’intensité ou de l’ampleur d’une situation critique, ou des mesures pour la combattre.

Les mots “emoji“Et” émoticône “ont également été incorporés dans le dictionnaire, avec une orthographe clairement castillane, ainsi que les termes” trol “et”pêche à la traîne«Définir» dans les forums Internet et les réseaux sociaux, l’utilisateur qui publie des messages provocants, offensants ou inappropriés afin de gêner, d’attirer l’attention ou de boycotter la conversation.

Et bien que “fil«Ce n’est pas un mot nouveau, le dictionnaire a rajouté un ajout de sens par rapport à son utilisation dans les forums internet ou les réseaux sociaux pour parler d’une chaîne de messages publiés sur le même sujet.

Le directeur du RAE a expliqué la procédure «sévère» mise en œuvre pour ajouter des mots. Tout citoyen ou académique propose une modification, il est vérifié qu’elle est utilisée de manière intensive sur le corpus RAE et qu’elle est utilisée dans pratiquement tout le monde hispanophone. Ensuite, il va à l’un des comités de la session plénière, il est envoyé à chacune des 22 académies et donc cette année-là, ils vont au dictionnaire.

“L’espagnol, une langue métisse, n’est pas gêné par l’incorporation de mots en” brut “, a déclaré le directeur du RAE en référence aux anglicismes sur Internet:” L’anglais nous envahit n’est pas une question de grande inquiétez-vous, les mots sont castillanisés et ne signifient pas grand-chose dans l’immensité du lexique castillan », a déclaré Muñoz Machado.

Et la signification familière de “fin de semaineComme le week-end. «C’est un clin d’œil aux locuteurs en Espagne, cela a été accepté même si je ne l’aime pas, même si la majorité des locuteurs l’utilisent», explique Muñoz Machado, en reconnaissance de son utilisation, principalement en Espagne.

Le travail de “régénérateur“Il n’existait pas et maintenant la langue l’a incorporé dans son dictionnaire. Et une nouvelle signification de “avatar“, En tant que représentation graphique d’un utilisateur dans l’environnement numérique, ou” mâle alpha “.

Côté gastronomie, «gastrobar» apparaît à partir de ce moment comme «bar ou restaurant qui propose des tapas et des rations de haute cuisine» et apparaîtra également »Nacho“Pour parler du” morceau triangulaire de tortilla de maïs, typique de la cuisine mexicaine, qui, une fois frit, se mange à l’apéritif, généralement accompagné de sauces épaisses. ” Et “faláfel”, un plat typique de la cuisine arabe.

“Vigorexie», Cette obsession pathologique de développer les muscles ou l’activité récréative de la« tyrolienne »sont d’autres des nouvelles définitions.

Mot “animalisme“Apparaîtra également comme le mouvement qui prône la défense des droits des animaux et”globalisme«Comme mouvement en faveur de la collaboration de tous les pays et de la création d’un gouvernement mondial.

Depuis 1726, a expliqué Battaner, l’Académie révise en permanence son dictionnaire, qui compte environ 100000 entrées, plus de 2500 nouvelles fonctionnalités introduites cette année, la moitié sont des ajouts de nouveaux termes et le reste sont des amendements, c’est-à-dire des termes qui ont a été corrigé comme par exemple avec “marmitako“, (Ragoût de thon ou de bonite avec pommes de terre, oignons, poivrons et tomates, typique de la cuisine basque, nord de l’Espagne) qui n’apparaissait auparavant que comme”marmitaco“Dans le dictionnaire.

