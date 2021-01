COVID-19 :

Séville a annoncé que Diego Carlos avait été testé positif pour le coronavirus auquel tous les joueurs de Séville avaient été soumis ce matin. Le Brésilien a déclenché des alarmes après un résultat positif non concluant hier et c’est pourquoi le club de Séville a effectué aujourd’hui des tests PCR sur tous les membres de l’équipe. Seul Diego Carlos a été jugé positif et il est asymptomatique et isolé à la maison.

Séville lui-même avait changé ses plans ce matin concernant la préparation de l’affrontement de demain contre Alavés en championnat. “Pour respecter le protocole habituel dans ces cas, la formation de ce lundi, initialement prévu pour la matinée, a été reporté à 18h00. L’équipe se rendra enfin à Vitoria mardi matin. »De cette manière, Julen Lopetegui apparaîtra dans l’après-midi et dans la soirée aujourd’hui pour détailler sa vision du choc du championnat de la ligue qu’il affrontera demain à Vitoria.

LaLiga Santander

* Données mises à jour au 18 janvier 2021

Il s’agit d’un revers majeur pour Séville, qui perd l’un de ses joueurs clés dans l’équipe pour une durée indéterminée. Diego Carlos est intouchable pour Julen Lopetegui au centre de l’arrière et le technicien devra improviser dans les prochains duels en attendant que le Brésilien teste négatif pour Covid-19. Sergi Gómez et Rekik entrent en scène en tant que variantes pour le centre de l’arrière de Séville, bien que Fernando et Gudelj aient également la polyvalence nécessaire pour être utilisés par Lopetegui dans cette position.