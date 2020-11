COVID-19 :

Ce mardi est déjà connu la proposition du ministère de la Santé sur la table de garantir un Noël sûr et sans COVID-19. Un projet qui sera présenté au Conseil Interterritorial du Système National de Santé (CISNS) pour éviter les foules et les rassemblements sociaux massifs à ces dates si marquées par les citoyens espagnols.

Parmi les limitations connues, il a été exposé le couvre-feu entre 01h00 et 06h00 les 24 et 31 décembre pour éviter les grandes célébrations du réveillon de Noël et du Nouvel An dans toute l’Espagne. Une autre des mesures les plus commentées C’est la limitation de six personnes dans les dîners et repas de famille de ces mêmes jours, la même restriction qui se produit dans les rassemblements sociaux actuels.

Bien que ces réunions soient limitées à six personnes, La vérité est que de Santé, il est recommandé que tous ceux qui participent aux dîners du réveillon de Noël et du Nouvel An soient ensemble, c’est-à-dire tous ceux qui vivent régulièrement sous le même toit. Cependant, la porte n’est pas fermée aux personnes qui ne vivent pas ensemble, bien qu’en aucun cas ils ne puissent dépasser la limite de six personnes.

Voulez-vous dire que cela peut être six plus les cohabitants?

Non. Le nombre total entre convenables et non-cohabitants doit être de six et jamais supérieur. L’intention est de limiter le maximum de rassemblements sociaux à éviter de revenir aux niveaux maximaux laissés par cette deuxième vague de pandémie et cela commence maintenant à remettre. En fait, ces types de rencontres pourraient même provoquer une troisième vague de coronavirus en Espagne à la veille d’une nouvelle année et de l’arrivée des premières doses de vaccin.

Et si votre famille a plus de six partenaires?

Dans ce cas, rien ne se passera. Et c’est que malgré le fait d’être plus de six personnes, tous vivent ensemble et, par conséquent, le risque est beaucoup plus faible qu’avec une personne extérieure à la maison. En fait, la raison «Recommande d’éviter ou de minimiser les réunions dans la sphère sociale (fêtes de travail, anciens élèves, clubs sportifs, etc.). S’il a lieu, ce sera pour un maximum de 6 personnes et de préférence à l’étranger ».

Et pour ceux qui sont dehors, en tant qu’étudiants qui rentrent chez eux, la recommandation est que Limitez les interactions sociales les jours précédant votre retour à la maison. et que les mesures préventives doivent être prises à l’extrême ».