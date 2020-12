COVID-19 :

CNBC a rapporté que les mois à venir de la pandémie de COVID-19 seront parmi “les plus difficiles de l’histoire de la santé publique de cette nation”, citant les déclarations du Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention. Maladies (CDC pour son acronyme en anglais).

Redfield a pris la parole lors d’un événement organisé par la Chambre de commerce américaine et a déclaré qu’environ 90% des hôpitaux du pays se trouvent dans des «zones chaudes et des zones rouges». Il a ajouté que 90% des établissements de soins de longue durée se trouvent dans des zones très répandues.

Le CDC réduira la période de quarantaine recommandée de 14 jours pour l’exposition au coronavirus.

«Nous sommes à un moment très critique pour être en mesure de maintenir la résilience de notre système de santé», a déclaré Redfield. «La réalité est que décembre, janvier et février seront des moments difficiles. En fait, je pense qu’ils seront les plus difficiles de l’histoire de la santé publique dans ce pays, en grande partie à cause de la pression qui va être exercée sur notre système de santé. “

Redfield a ajouté que les décès causés par le COVID-19 étaient déjà en augmentation, notant que le pays était maintenant dans la fourchette de rapports entre 1500 et 2500 décès par le virus chaque jour.

Les États-Unis ont signalé mardi plus de 1500 décès dus au coronavirus, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, tandis que les hospitalisations sont à un niveau record de 98600 à l’échelle nationale, selon les données du Covid Tracking Project, dirigé par des journalistes de L’Atlantique.

Les décès pourraient être d’environ un demi-million avant février

Les épidémiologistes, les médecins urgentistes et les spécialistes de la santé publique ont déjà averti pendant des semaines que la prochaine vague du virus pourrait s’avérer la plus meurtrière à ce jour. «Les problèmes de mortalité sont réels … et je pense que malheureusement, avant d’arriver à février, nous pourrions être près de 450 000 Américains. [que] ils sont morts de ce virus », a déclaré Redfield.

Cependant, Redfield a noté que le pays dispose des outils dont il a besoin pour réduire la gravité de l’épidémie. Pour cette raison, il a préconisé la fermeture stratégique de certaines activités sociales, comme la consommation dans les bars et les restaurants couverts.

Il a également déclaré qu’il était “déçu” lorsque la ville de New York a brièvement fermé toutes ses écoles publiques le mois dernier, ajoutant que les écoles ne semblent pas être les moteurs de la propagation du virus.

Les mots de Redfield interviennent alors que le groupe de travail du président Trump pour lutter contre le COVID-19 a averti que le pays est au niveau le plus dangereux enregistré pendant la pandémie et a exhorté les gouvernements locaux et étatiques à ne pas tenir compte des instructions supérieures qui ne sont pas à la mesure de la gravité du moment qu’ils traversent.

