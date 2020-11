COVID-19 :

. – La fin de la pandémie de coronavirus est peut-être en vue avec d’autres bonnes nouvelles sur les candidats vaccins, mais pour l’instant “cela va empirer”, a déclaré mercredi un haut responsable américain.

“Nous avons eu un million de cas documentés la semaine dernière, notre taux d’augmentation est plus élevé que même l’été, nous avons des hospitalisations qui augmentent de 25% semaine après semaine”, a déclaré l’amiral Brett Giroir, sous-secrétaire à la santé au département. Santé et services sociaux, a-t-il déclaré à CNN. «Il y a tellement plus de cas que les décès augmentent».

C’est ce que les experts ont mis en garde à plusieurs reprises ces dernières semaines, alors que les conditions du coronavirus aux États-Unis continuent de se détériorer à travers le pays: les choses vont empirer avant de s’améliorer.

Coronavirus aux États-Unis: c’est la situation

Le nombre d’infections au Massachusetts est huit fois supérieur à celui de la fête du Travail et les hospitalisations ont quadruplé.

Seuls 6% des lits de soins intensifs de l’Oklahoma restent disponibles. En Arkansas, plus de 1 000 personnes pourraient perdre la vie au cours des cinq prochaines semaines, selon le gouverneur. Dans l’Illinois, le virus est désormais la troisième cause de décès derrière les maladies cardiaques et le cancer.

Plus de 250000 Américains sont morts du virus jusqu’à présent, un nombre de morts plus élevé que dans tout autre pays, et 188000 autres devraient perdre la vie dans les trois prochains mois et demi, selon l’Institut universitaire de santé. de Washington. À la mi-janvier, le modèle IHME prédit que plus de 2 100 Américains pourraient mourir quotidiennement.

“Comme vous l’avez entendu tant de fois auparavant, nous savons comment résoudre ce problème”, a déclaré Giroir à CNN mercredi soir. “C’est une adhésion absolue au port d’un masque, en évitant les foules, et oui, nous pouvons garder l’économie ouverte, mais nous allons devoir réduire les espaces intérieurs comme les restaurants et les repas en salle.”

La semaine prochaine sera critique pour la situation des coronavirus aux États-Unis.

La façon dont les choses vont mal dépendra également de ce que seront les célébrations de Thanksgiving la semaine prochaine. Les responsables de la santé et les dirigeants locaux ont mis en garde contre le danger des rassemblements traditionnels des fêtes, affirmant qu’ils contribueront probablement à alimenter davantage l’augmentation des cas.

Mais les Américains peuvent faire des vacances un tournant en portant des masques et en suivant d’autres précautions de sécurité, a déclaré mercredi l’Infectious Diseases Society of America.

«Les réunions virtuelles restent le moyen le plus sûr de réunir amis et famille depuis des endroits éloignés. Les paramètres extérieurs peuvent réduire les risques de rencontrer des gens à l’extérieur de votre maison », a déclaré le groupe, soulignant également l’importance de se couvrir le visage.

«Nous avons les ressources et les connaissances nécessaires pour arrêter la propagation de cette pandémie. Garder notre cause commune et notre bien-être partagé au premier plan de nos célébrations de Noël fera une différence. “

Cette année, “la séparation devrait être la norme”, a déclaré un autre expert.

«C’est Covid Thanksgiving», a déclaré la semaine dernière le Dr William Schaffner, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Vanderbilt. “Nous ne voulons pas propager le virus en remerciant.”

Nouvelles restrictions aux États-Unis en raison de la pandémie

Le Wisconsin a été l’un des premiers États à être durement touché par cette vague de vagues. Mercredi, le gouverneur Tony Evers a annoncé qu’il déclarait un nouvel état d’urgence et prolongeait l’urgence de santé publique de l’État jusqu’en janvier.

“Il est clair, en fonction de notre destination, que nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter ou d’avoir une lacune dans certains des seuls efforts d’atténuation que nous avons encore”, a-t-il déclaré.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a également annoncé de nouvelles mesures qui entreront en vigueur vendredi, notamment la limitation des rassemblements sociaux à un maximum de deux personnes provenant de deux ménages maximum et l’interdiction du service intérieur pour les restaurants et les bars. Et à partir de lundi, les écoles devraient commencer des cours à distance, a déclaré le gouverneur.

Dans le Minnesota, le gouverneur a déclaré que l’état était à un “point de basculement” et a annoncé un revers de quatre semaines qui “aidera à empêcher davantage de familles de perdre un être cher et à garantir que nos hôpitaux puissent soigner ceux qui tombent malades. ».

À partir de vendredi, les rassemblements regroupant des personnes de plus d’un foyer sont interdits, tandis que les bars et les restaurants ne pourront offrir que des services de plats à emporter et de livraison à domicile. Les gymnases, les lieux de divertissement et les espaces événementiels fermeront également.

“Alors que les hôpitaux approchent de la crise du refus de nouveaux patients, il n’est tout simplement pas viable de continuer comme les choses sont”, a déclaré le gouverneur Tim Walz. “Bien que ces actions posent des difficultés incroyables pour beaucoup, elles sont le moyen le plus rapide de récupérer nos finances, de garder nos enfants à l’école et de reprendre les activités que nous aimons.”