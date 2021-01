COVID-19 :

La NBA a une nouvelle fois changé les règles pour prévenir le coronavirus et tenter de sauver la saison, qui semble déjà menacée par la mauvaise situation d’infections et de décès dans laquelle se situent les États-Unis. Par exemple, il ne sera pas possible de s’embrasser ou d’avoir une longue conversation de près avec un joueur d’une équipe adverse, limitée à une bosse des poings ou des coudes, ou la possibilité que des joueurs quittent leur domicile ou leur hôtel pour des activités sans rapport sera restreinte. avec le basket. Tout cela pour un calendrier déjà raccourci et avec très peu de dates gratuites pour jouer à des jeux reportés, qui existent déjà. L’option d’arrêter la compétition pendant deux semaines continue de paraître, mais il faut éviter à tout prix les mêmes engagements qui ont conduit à la fin de la saison dernière en octobre: ​​les contrats.

Dans certains secteurs, ces mises à jour n’ont pas bien fonctionné. Un de ceux qui ne s’est pas mordu la langue a été George Hill, joueur vétéran maintenant dans le Thunder. Voici ce qu’il avait à dire après une défaite contre les Spurs:

“Nous voulons jouer ce sport, mais je ne comprends pas certaines des règles qui nous ont été imposées. Nous pouvons transpirer pendant 48 minutes avec un gars à nos côtés pendant 48 minutes, mais nous ne pouvons pas lui parler par la suite. Cela n’a pas de sens.”

«Je suis un homme adulte. Je vais faire tout ce que je veux. Si je veux aller voir ma famille, je vais aller voir ma famille. Ils ne peuvent pas me dire que je dois rester dans une chambre 24 heures sur 24 et 7 Si c’est aussi grave, alors peut-être que nous ne devrions pas jouer à des jeux. Personne ne tue sa vie pour jouer à des jeux. “

Ce n’est pas l’opinion de tout le monde. Sur l’autre côte est la position de Marc Gasol, Centre des Lakers, exprimé après une victoire contre les Rockets:

“Je comprends que les règles qu’ils établissent sont dans le meilleur intérêt de tous. Heureusement, et frappez au bois, nous avons été très chanceux jusqu’à présent.”

“En ce qui concerne les jeux, nous sommes tous à peu près sous contrôle parce que nous avons tous des gens qui s’assurent que nous suivons les protocoles.”