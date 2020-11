COVID-19 :

le coronavirus Cela a laissé de nombreuses personnes sans liberté pour mener à bien leur vie quotidienne comme elles le faisaient avant la pandémie. Les restrictions ont permis aux citoyens de passer plus de temps chez nous, ce qui a signifié disputes entre membres de la famille, en particulier dans le les mariages, dont beaucoup ont mis fin à leur relation la mettant fin avec un divorce.

Selon les données de Conseil général de la magistrature (CGPJ), l’impact de coronavirus aurait affecté les demandes de séparation et de divorce ont augmenté à 25732 au cours du troisième trimestre de 2020, ce que ça suppose 16,6% de plus par rapport à la même période en 2019.

Plus de 15000 demandes de juillet à septembre

De juillet à septembre, 14 835 poursuites pour divorce consensuel ont été enregistrées, une 17,7% de plus que ceux demandés dans les mêmes mois de 2019. D’un autre côté, Les divorces sans condense ont augmenté de 15% de plus que l’année précédente, avec un total de 9 809 demandes soumises.

En ce qui concerne la séparations, ont été présentés 783 demandes consensuelles, ce que ça suppose une augmentation de 19,7% par rapport à 2019. le non consensuelles sont de 6,6% de plus que l’année précédente, avec un total de 305 candidatures soumises. D’autre part, ils ont enregistré 14 demandes de nullité, 16,7% de plus que celles déposées au troisième trimestre 2019.

Suspension de l’activité judiciaire pendant la détention

Ces augmentations se sont produites après la impact du confinement subi en Espagne en raison du COVID-19, quand les délais de procédure et l’activité des organes judiciaires ont été suspendus, par conséquent, ce type de demande a été réduit, comme l’explique le CGPJ.

Par régions

Prise en compte des demandes de dissolution du mariage à partir du 1er janvier 2020, le Les communautés autonomes les plus sollicitées sont les îles Canaries et la Communauté valencienne avec 6,6%. Ils suivent Baléares, avec 6,1%; Andalousie, avec 5,9%; Asturies et Cantabrie, avec 5,7%; Galice, 5,6%; Oui Murcie, 5,5%. Toutes ces communautés ils dépassent la moyenne nationale, établie à 5,4%.

Les données les plus faibles ont été enregistrées en Castille et León et au Pays Basque, avec 4,3%; Madrid accumule 4,4%; Oui Aragon 4,6%. Elles toutes ils sont inférieurs à la moyenne nationale.