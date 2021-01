COVID-19 :

Une douzaine de joueurs brésiliens des Corinthiens testés positifs pour le nouveau coronavirus, à un moment où le pays fait face à un nouveau rebond des cas et des décès associés au covid-19, a rapporté mardi le club.

Les dix joueurs infectés sont les gardiens de but Walter et Guilherme Castellani; les défenseurs Danilo Avelar, Leó Santos et Ruan Oliveira; milieux de terrain Mantuan, Ramiro, Luan et Matheus Davó; et l’extrême Everaldo.

Les Corinthiens ont noté que tous sont asymptomatiques et resteront en quarantaine, séparés du reste de leurs pairs, pendant au moins une période de dix jours, conformément au protocole sanitaire des autorités brésiliennes.

“Nous avons probablement des cas de réinfection, mais nous allons faire une étude plus détaillée. Ce nombre élevé de cas positifs est ressorti parce que nous connaissons une augmentation des cas dans tout le Brésil”a déclaré le médecin du club, Ivan Grava, dans des déclarations recueillies par le portail «GloboEsporte».

Les joueurs infectés Les deux matches de championnat brésilien que l’équipe de São Paulo disputera demain jeudi et mercredi prochain contre Bahia et le Ceará seront sûrement perdus, respectivement.

Sur les dix joueurs testés positifs pour la maladie, juste le volant Ramiro, 27 ans, est un titulaire régulier dans les files d’attente des techniciens Vagner Mancini.

Plusieurs des principales équipes du championnat brésilien ont souffert tout au long de cette saison d’épidémies de covid-19 dans leurs premières équipes qui ont obligé leurs entraîneurs à réinventer leurs alignements et à faire appel à de nombreux joueurs de la filiale.

C’était le cas avec Palmeiras, Les saints, que les deux joueront ce samedi le finale de la Copa Libertadores au stade Maracana de Rio de Janeiro, Atlético Mineiro et Flamengo, parmi beaucoup d’autres.

Le Brésil, l’un des épicentres mondiaux de la pandémie, enregistre jusqu’à présent près de 219000 décès lié au nouveau coronavirus, deuxième pays au monde avec le plus de décès seulement dépassé par les États-Unis, et environ 9 millions de personnes infectées.