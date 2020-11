COVID-19 :

La liste des symptômes du coronavirus est assez nombreuse et il s’élargit. Les plus importants ou frappants sont la perte de goût et d’odeur, mais il y a un autre qui frappe surtout par sa rareté, ses doigts gelés. Plus précisément, en tant que gonflement ou brûlure des doigts qui disparaît sans traitement dans deux à trois semaines.

C’est un une éruption cutanée appelée engelure ou érythème pernio, qui est plus fréquente en hiver en raison des basses températures. Cependant, il a commencé à se développer au milieu du printemps, et en particulier chez les jeunes.

Esther Freeman, dermatologue au Massachusetts General Hospital de Boston, alarmé à ce sujet dans le Washington Post en avril, à la suite de plusieurs appels d’urgence similaires liés aux orteils. Et de nombreux patients qu’il a reçus ont fini par être testés positifs pour le coronavirus.

Les caractéristiques de ces éruptions

Pour commencer, la plupart des patients avec des «doigts COVID» étaient asymptomatiques ou présentaient des symptômes légers. En revanche, presque tous étaient des enfants ou de jeunes adultes entre 20 et 40 ans, un groupe qui n’est pas à risque et qui a une meilleure réponse au coronavirus.

“La plupart des patients étaient jeunes, en bonne santé et avaient une évolution clinique bénigne”a noté Freeman, qui est également chercheur à la Harvard Medical School. De plus, il a envoyé un message rassurant: «Je ne veux pas que les gens pensent que s’ils ont des taches violettes sur leurs orteils, ils finiront par porter un respirateur dans une unité de soins intensifs. Ce n’est pas ce que nous voyons dans les données. “

Comme d’habitude, les éruptions virales ne sont pas normales, et les changements dans la peau sont généralement des indicateurs de quelque chose de négatif. Cependant, ces éruptions cutanées ont surpris les chercheurs.

Chronologie et explication possible

Selon les rapports et les enquêtes, vers avril, les premiers cas sont apparus. L’un de ces premiers rapports est arrivé au début du mois mentionné lorsque un groupe de dermatologie français a mis en garde contre des “pseudo-gelures” dans les extrémités et des urticaires temporaires. De même, aux mêmes dates, le Journal of the American Academy of Dermatology a rendu compte de la présence de lésions violettes sur le pied d’un jeune Belge qui avait été testé positif et avait également présenté des symptômes tels qu’une toux sèche et une légère fièvre.

“La vérité est que personne ne sait pourquoi cela se produit et pourquoi cela se manifeste dans les doigts et les orteils“, A déclaré Ebbing Lautenbach, chef de la division des maladies infectieuses à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie.

La théorie qui a été donnée est que certains décès dus au COVID-19 sont dus à des problèmes d’inflammation et de coagulation. En fait, la revue médicale The Lancet a publié dans un article qui le virus peut attaquer une fine couche de cellules qui recouvre les parois des vaisseaux, et cela pourrait entraîner des éruptions cutanées et des problèmes de coagulation.