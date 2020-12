COVID-19 :

Les États-Unis deviennent le sixième pays au monde à approuver l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech. Le pays nord-américain rejoint le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, l’Arabie saoudite et le Mexique (approuvé le vaccin quelques heures avant les États-Unis) pour immuniser la population contre le coronavirus.

La personne chargée de donner le feu vert au vaccin a été la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, qui, après une analyse rigoureuse, a décidé d’approuver son utilisation. Le pays recevra 2,9 millions de doses et, selon Trump, dans «moins de 24 heures» la vaccination commencera.

Le président américain Donald Trump, jusqu’à ce que le président élu Joe Biden entre en fonction en janvier, a défendu sa direction à travers une vidéo publiée sur son compte Twitter avec laquelle il a annoncé que la première dose serait délivrée en “moins de 24 heures”.

Dans la vidéo, en outre, il a parlé du jalon historique qui a permis de parvenir à un «vaccin réussi en neuf mois» qui «sauvera des millions de vies» et «mettra fin à la pandémie pour toujours». Il a également voulu souligner que les vaccins Pfizer et Moderna sont totalement «sûrs» et n’ont pas d’effets secondaires.

Trump veut avec sa vidéo dissiper tous les doutes sur le vaccin et encourager la population à se faire vacciner: “Les résultats ont été étudiés et c’est sûr”. De plus, il a annoncé que «ce sera gratuit pour tous les Américains» et que ce seront les gouverneurs de chaque État qui «décideront qui jouera en premier».

Le président américain vend le “miracle historique” du vaccin contre le coronavirus comme le sien, et rappelle que “lorsque le chinavirus est arrivé”, il a promis “le vaccin avant la fin de l’année” et cela l’a été. “La pandémie a commencé en Chine mais nous y mettrons fin en Amérique”, a-t-il déclaré.

Pression présumée sur la FDA

Vendredi, le gouvernement américain aurait fait pression sur la Food and Drug Administration des États-Unis pour qu’elle approuve le vaccin. Cela a été publié par plusieurs médias du pays, qui assurent que le chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, avait appelé le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, et lui aurait dit qu’au cas où le vaccin ne serait pas approuvé ce vendredi, il devrait «démissionner».

Bien sûr, Hahn a publié une déclaration après la publication des nouvelles, se distanciant de cette «représentation» de sa conversation avec Meadows. Ce qui est vrai, c’est que Trump l’a accusé via Twitter, qualifiant la FDA de «tortue grosse, vieille et lente».

Aussi, en particulier à propos de Hahn, le président américain l’a exhorté à lui donner “les putains de coups maintenant” et à “arrêter de jouer à des jeux et commencer à sauver des vies”.

Données aux USA

Le vaccin arrive aux États-Unis à l’un des pires moments de la pandémie. Jeudi dernier seulement, le pays a enregistré 224 000 cas et 2 934 décès. Avec l’approbation d’urgence, les 2,9 millions de doses préparées atteindront 636 sites sélectionnés dans le pays dans les prochaines 24 heures.

Hahn a défini l’approbation du vaccin comme un “jalon” dans la lutte contre la pandémie, tandis que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que “je ne pourrais pas être plus fier” des scientifiques impliqués dans la Processus d’enquête.

Le Mexique approuve également son utilisation

Quelques heures avant les États-Unis, le Mexique a donné son feu vert au vaccin de Pfizer. La Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (COFEPRIS) du pays a approuvé son utilisation et est ainsi devenue le premier pays d’Amérique latine à le faire.

“Le Comité des Nouvelles Molécules s’est réuni le 11 décembre 2020, où ses 24 membres ont voté et émis un avis favorable, à l’unanimité, pour son utilisation d’urgence.” Sur ces mots, le sous-secrétaire à la santé et à la prévention, Hugo López-Gatell, et la commission elle-même ont fait état de l’approbation dans un communiqué.

Pfizer a soumis la demande d’enregistrement sanitaire de son vaccin COVID-19 à COFEPRIS à la fin du mois de novembre, et les premières doses devraient arriver dans les semaines à venir pour commencer à inoculer la population.

Mardi, les autorités sanitaires ont détaillé la stratégie de vaccination du pays, qui comprendra cinq étapes, qui dureront jusqu’en juin 2021 et mars 2022.