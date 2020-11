COVID-19 :

La mauvaise gestion de la pandémie de coronavirus, qui a déjà a fait plus de 237000 morts Aux États-Unis, il est devenu l’un des facteurs décisifs qui ont fait pencher la balance en faveur du candidat démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020 avec une faible marge de voix.

Le président Donald Trump a commencé par sous-estimer l’impact que la pandémie pourrait avoir sur la santé publique, puis a annoncé qu’il ferait payer la Chine pour ses conséquences dévastatrices, a fini par tomber malade pour guérir soudainement et, finalement, il n’a pas tardé à annoncer que le vaccin serait disponible pour l’ensemble de la population avant la fin de l’année.

À son grand regret, le scénario de la campagne électorale a glissé sur le terrain du coronavirus qui n’a pas permis à Trump de se vanter d’une bonne gestion, avec 9,8 millions d’infections et plus de 237 000 morts. Déjà en septembre dernier, un sondage CNN indiquait que seuls 40% des Américains approuvaient sa gestion de la pandémie, tandis que 55% la désapprouvaient. Selon le même sondage, 53% estiment que Biden ferait mieux de traiter ce problème de santé publique, tandis que 41% préféraient Trump.

Début octobre, la Maison Blanche a annoncé par surprise que le président Trump avait été admis au centre médical militaire national Walter Reed, après avoir montré des «symptômes légers» d’avoir contracté Covid-19.

Malgré les rumeurs, attribuées aux conseillers de la présidence, selon lesquelles son état était “extrêmement grave”, Donald Trump lui-même a annoncé le 5 octobre sur Twitter qu’il avait déjà vaincu la maladie, avec le message suivant: “Je quitterai le grand Walter Reed Medical Center aujourd’hui à 18h30 Je me sens vraiment bien! N’aie pas peur de Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. Nous avons développé, sous l’administration Trump, de très bons médicaments et connaissances. Je me sens mieux qu’il y a 20 ans! »

Cependant, cet épisode a affaibli l’image de force que le président entendait offrir à l’opinion publique dans sa lutte contre la pandémie. Au cours des derniers mois, tous les sondages ont donné au républicain Joe Biden le favori de la course présidentielle, bien que par une marge bien plus élevée que celle finalement enregistrée.

Évolution du sondage Fox News.

Le sondage de la chaîne conservatrice Fox News en mai dernier a donné un avantage de huit points en faveur de Joe Biden (qui obtiendrait 48% des voix contre 40% pour Trump). Un mois plus tard, Fox a élargi cette distance en donnant au démocrate 50% des voix contre 38% du locataire encore à la Maison Blanche. La marge a de nouveau été réduite à huit points dans les ms de juillet. Fin octobre, le deuxième vague de la pandémie Le coronavirus commençait à monter en flèche et a fini par assommer Trump.