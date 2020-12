COVID-19 :

10:57 CATALOGNE | Le vice-président de la Generalitat, Pere Aragonès, et le ministre de la présidence et porte-parole du gouvernement, Meritxell Budó, ont annoncé ce vendredi que la Generalitat resserrer les restrictions dans bars et restaurants limiter son ouverture au public à deux plages horaires: de 7h30 à 9h30 pour le petit-déjeuner et de 13h00 à 15h30 pour les repas.

10:48 SEMAINE SAINTE | Le président du conseil, Juanma Moreno, a déclaré ce vendredi que “Tout semble indiquer qu’il n’y aura pas de” Semaine Sainte en Andalousie en 2021, à la suite de la pandémie de coronavirus. Ce serait la deuxième année sans la célébration de la traditionnelle semaine sainte andalouse avec le départ des confréries dans la rue, puisque cette année elle avait déjà été suspendue.

10:42 TOURISME ESPAGNE | Le coronavirus a été particulièrement intense avec les voyages et le tourisme, qui en 2020 est revenu aux chiffres qu’il avait utilisés il y a 25 ans, ce qui signifie avoir perdu environ 100000 millions de PIB et avoir plus de 700 000 emplois, mais le pire, c’est que la fin n’est pas proche.

10:38 ALLEMAGNE | La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a laissé 33777 nouveaux cas et 813 décès en Allemagne au cours des dernières 24 heures, battant le record quotidien d’infections, selon le bilan publié ce vendredi par l’Institut Robert Koch. l’agence gouvernementale allemande pour le contrôle des maladies infectieuses.

10:33 PLAN DE NOËL | Le directeur régional de la Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe, Hans Henri P. Kluge, a conseillé la population rester à la maison pendant les vacances Noël et même éviter d’aller aux réunions de famille dans le but d’arrêter la transmission du coronavirus.

10:26 ARAGON | Le gouvernement d’Aragon a notifié 179 nouveaux cas de COVID-19 dans la communauté autonome et six décès dus à cette maladie le jour de ce jeudi 17 décembre. Le nombre de récupérés est de 418.

Par province, Saragosse a enregistré 133 infections, quatre décès et 300 personnes guéries; Huesca, 26 positifs, deux décédés et 68 guéris; et Teruel 15 nouveaux cas, aucun décès et 43 décharges épidémiologiques.

10:23 CATALOGNE | La Catalogne a enregistré 367982 cas confirmés de coronavirus cumulés jusqu’à ce vendredi -335280 avec un test PCR ou un test d’antigène-, 2,252 de plus que dans le décompte de jeudi, a informé le ministère de la Santé de la Generalitat via son site internet.

Le bilan total des décès s’élève à 16 544, soit 20 de plus que ceux enregistrés mercredi: 10 242 dans un hôpital ou un centre de santé social, 4 354 à domicile, 972 à domicile et 976 qui ne sont pas classables faute d’informations.

09.57 PAYS BASQUE | Le porte-parole du gouvernement basque, Bingen Zupiria, a averti que la mobilité n’est pas autorisée à Noël pour “faire la fête”, se rendre dans un gang de l’hôtel pour fêter le Nouvel An ou se rendre dans d’autres communautés autonomes pour être entre amis.

09.24 CATALOGNE DIRECT | La Catalogne ferme à nouveau partiellement les bars et les restaurants et ne leur permet d’ouvrir que pour le petit-déjeuner et le déjeuner. Les dîners ne peuvent être servis qu’à emporter.

09.22 CATALOGNE DIRECT | Il n’y aura pas de fermeture de périmètre, mais les voyageurs qui viennent dans la communauté devront justifier qu’ils vont rendre visite à un parent.

09.10 CATALOGNE DIRECT | La conférence de presse du gouvernement commence. Le Père Aragonès assure que «ce n’est pas un retour à la phase 0, mais nous prenons du recul. Ce ne peut pas être le Noël que nous voudrions.

08:45 CATALOGNE-DÉPISTAGE EN PHARMACIES | L’Agence catalane de la santé publique a lancé un programme pilote de dépistage du Covid-19 dans les pharmacies du quartier Les Corts de Barcelone grâce à des auto-échantillons de tests PCR, a rapporté le ministère de la Santé dans un communiqué ce jeudi.

Ainsi, 50 pharmacies au total livreront des kits de test de diagnostic PCR par salive aux personnes entre 30 et 59 ans dans le cadre d’un dépistage qui durera jusqu’au 22 janvier pour «connaître la réponse» du public. invité à participer.

08:12 LA CATALOGNE RENFORCERA LES RESTRICTIONS AUJOURD’HUI | Le gouvernement expliquera à partir de 9 heures du matin, lors d’une conférence de presse conjointe du Père Aragonès et de Meritxell Budó, une modification des restrictions en Catalogne pour Noël qui sera durcie. La fermeture de bars, restaurants et gymnases est proposée.

23:25 CONFÉRENCE DE PRESSE ILLA | Moncloa a convoqué ce vendredi à midi les journalistes à une conférence de presse du ministre de la Santé, Salvador Illa. L’apparition n’était pas prévue dans l’agenda hebdomadaire du ministre.

21: 43 RÈGLES DE DURCISSE DE LA COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | La Communauté valencienne a accepté de limiter les réunions à six personnes – à partir de deux noyaux cohabitants – également aux jours désignés des fêtes de Noël, “sans exception”, et a avancé la restriction de la mobilité nocturne à 23 heures, sauf les 24 et 31 décembre, qui sera à 0,00 heure.

Cela a été annoncé ce jeudi par le président de la Generalitat, Ximo Puig, qui a comparu avec la ministre de la Santé universelle, Ana Barceló, lors d’une conférence de presse pour rendre compte des mesures de prévention de la pandémie convenues à la table de coordination. Interministériel.