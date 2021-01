COVID-19 :

La Generalitat de Catalogne a donné une urne en plastique qui a été utilisée lors du référendum illégal du 1er octobre il y a plus de trois ans pour les enfants qui risquent de manquer de jouets le jour des Trois Rois. Meritxell Budó, porte-parole du gouvernement catalan, a été chargé de faire cette annonce. L’urne a une dédicace spéciale signée par elle. “Je veux faire don d’une urne, une urne avec laquelle nous avons pu voter le 1er octobre 2017”Budó fait remarquer dans la vidéo.

Ce don correspond à la campagne de collecte de jouets qui a lieu chaque année en Catalogne pendant les vacances de Noël. Le profil dédié à cette campagne a remercié le don effectué par la Generalitat dirigée par Père Aragonès afin que l’urne puisse être vendue aux enchères.

Le @meritxellbudo ens explique pourquoi il s’est porté volontaire pour faire don de cet objet pel #CNSJ 🗳: «Si je vais à un million dans le futur, je pourrai encore une fois décider de qui sera l’avenir de notre pays» pic.twitter.com/teIVAsi8rE – Cap Nena Sense Joguina (@CapNenSJ) 30 décembre 2020

«Je veux faire don d’une urne, une urne avec laquelle nous avons pu voter le 1er octobre 2017», est le souhait exprimé par Meritxell Budó dans la vidéo dans laquelle elle montre le don. Ce don témoigne de la volonté de la Generalitat de Catalogne de promouvoir son discours séparatiste, même auprès des mineurs, pendant les vacances de Noël.

Et pourquoi est-ce que je donne cette urne? Parce que le 1er octobre, nous avons voté que nous voulions un avenir meilleur, un avenir meilleur pour nos garçons et nos filles. Et donc j’ai pensé que cet objet était très approprié car si nous voulons un avenir meilleur, nous devons pouvoir à nouveau décider librement quel devrait être l’avenir de notre pays », explique, en souriant, la porte-parole de l’exécutif séparatiste.

L’urne offerte par Meritxell Budó.

Parmi les objets mis aux enchères, figurent des tenues d’athlètes de renom tels que Neymar ou Roger Federer. Un autre objet qui attire l’attention est le Josep Lluís Trapero, qui a été réintégré en novembre à la tête des Mossos après avoir été acquitté lors du procès pour rébellion devant la Haute Cour nationale.

Casquette de trappeur.

Critique et moquerie

Ce cadeau pour les enfants qui risquent de manquer de jouets pour la fête des trois rois a suscité beaucoup de critiques et de moqueries sur les réseaux sociaux.

La porte-parole du gouvernement donne une poubelle usagée aux filles pauvres. https://t.co/cPQhiQTE7W – Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 5 janvier 2021

Ils sont malades. Normal, accuser un imbécile de dire des bêtises. https://t.co/WbB3kR9S3U – Unió de Mossos per la Constitució (@UMCmossos) 5 janvier 2021

Vous êtes sûr de donner à vos enfants la PS5. pic.twitter.com/DfejQxROAX – Ismael López Martín 🇪🇸 (@ismaelquesada) 5 janvier 2021

Tenez fermement le contenant à deux mains pendant les trente secondes de la vidéo. Une bonne métaphore pour saisir la milonga qui lui donne huit mille dollars par mois et qui lui permet de mener une vie de luxe – Santi Rodriguez (@megaloles) 5 janvier 2021

Vous pourriez commencer par reconnaître que nous appartenons à une communauté autonome et que nous n’avons jamais été un pays, manipuler la langue est le début du mensonge dans lequel vous nous avez mis et qui nous a coûté tant économiquement et internationalement … – Max Tena (@ MaxTena1) 5 janvier 2021

Enfant, j’avais le château de Greyskull, le bateau pirate et plusieurs navires Star Wars. Tous les gros morceaux de plastique qui m’ont permis d’imaginer un monde impossible. Le nationalisme catalan est le même: offrir un morceau de plasticote pour imaginer une joyeuse Arcadie chimérique. – José Vilaseca (@josevilaseca) 5 janvier 2021

Je préfère les glacières à vaccins et non les boîtes à lunch – Serpent jaune (@ CondeLUCANOR6) 5 janvier 2021

Quelle tristesse qu’un parti comme Reyes soit contaminé par la politique. La campagne Cap Nen Sensa Joguina l’a permis. – Antonio (@Tonioga) 5 janvier 2021

“Il y aurait moins de morts et d’infectés”

Le don d’une urne sur 1-O a été la dernière occurrence de la Generalitat de Catalogne au milieu de la pandémie de coronavirus. Meritxell Budó elle-même a défendu que «Dans une Catalogne indépendante, il y aurait eu moins de décès et d’infections». Cela a été exprimé en avril dernier, l’un des coronavirus les plus meurtriers, dans une interview avec Ràdio 4 de RTVE.

«Je ne sais pas si nous nous serions mieux défendus ou moins bien, mais ce qui est clair, c’est que nous aurions pris des mesures différemment. L’enfermement total que nous aurions décidé quinze jours avant et probablement, ayant avancé ces quinze jours, les données que nous aurions aujourd’hui seraient très différentes », a déclaré la porte-parole du gouvernement.

Budó a également affirmé son assurance que «il n’y aurait eu ni autant de morts ni autant d’infectés et cette pandémie aurait probablement pu être contrôlée différemment. “La preuve est dans ces petits pays qui ont pris des décisions à temps, alors qu’ils avaient encore la maladie sous contrôle”, at-il ajouté.

Le coronavirus a quitté la Catalogne jusqu’à présent plus de 17000 décès et plus de 410000 cas confirmés. Le taux d’incidence cumulé au cours des 14 derniers jours est de 337,4 cas pour 100 000 habitants. À ce jour, 2 089 personnes sont admises, dont 408 en soins intensifs.