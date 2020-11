COVID-19 :

La transfusion de plasma s’est avérée assez efficace dans la lutte contre le coronavirus. C’est une composante de la merde de sang avec les anticorps de ces personnes qui ont réussi à vaincre le virus, tant de gens se sont demandés quelles sont les exigences pour être des donneurs de plasma et aider à lutter contre cette pandémie. Cependant, tout le monde ne peut pas devenir donneur car une série de paramètres essentiels doivent être respectés pour garantir la sécurité des différents patients.

Conditions de base pour être donateur:

– Les personnes majeures et jusqu’à 65 ans.

– Tous les donneurs doivent peser au moins 50 kg.

– Les personnes qui n’ont pas de tatouages.

– Ceux qui n’ont reçu aucun diagnostic de maladie transmissible par le sang: SIDA, paludisme, hépatite ou tumeurs.

– Les personnes qui ont participé à des rapports sexuels à risque dans leur histoire ne peuvent pas participer.

– En Espagne, il est également interdit de faire un don à ceux qui ont reçu des transfusions.

En plus de ces exigences de base, les personnes qui souhaitent faire un don de plasma devront soumettre un test qui confirme le diagnostic de COVID-19, qu’il s’agisse d’une PCR, d’antigènes ou sérologique. De plus, un mois a dû s’écouler depuis que la décharge médicale a été reçue après le passage du coronavirus. Les mères ou les femmes ayant des antécédents de gestation ne peuvent pas non plus être donneuses (elles développent des anticorps anti-neutrophiles et HLA qui pourraient être dangereux, voire mortels, pour les receveuses).

Comment puis-je faire un don?

Ce n’est pas très différent d’un don de sang normal. Il ne vous reste plus qu’à vous rendre à votre centre de santé ou à votre banque de sang. Le donneur sera d’abord interrogé pour établir ses antécédents médicaux. Une fois passé le test et qualifié d’aptitude au don, l’extraction se poursuivra, connue sous le nom d’aphérèse par laquelle le sang passe dans un circuit où le plasma est libéré. Le reste des composants sanguins est immédiatement renvoyé dans le système circulatoire.

Pour que tous les patients qui ont vaincu le coronavirus et résident à Madrid, pour participer, ils doivent envoyer un email à donarplasma@salud.madrid.org. En outre, ils devraient inclure, à côté des informations personnelles essentielles, un numéro de téléphone de contact.