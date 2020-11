COVID-19 :

La pandémie Je pars peut-être plus conséquences et conséquences, dont nous avons pensé. Et, parmi eux, il y a l’attrait que les nouvelles, en particulier les mauvaises nouvelles, produisent en nous. Comme tout, il a une définition et un nom exacts, Défilement Doom.

Mais que se passe-t-il? Pourquoi ne pouvons-nous pas quitter l’écran des yeux? Qu’est-ce qui nous attire tant dans les «dernières heures», les mises à jour, les données, les images …? Il y a une explication. “Nous avons tendance à traiter les éléments traumatiques plus que ceux qui ne le sont pas.. Parce que? La peur est l’émotion qui monopolise le plus de ressources“, nous dit-il Sport et vie Psychologue asturien Richard Martínez.

Peur de la peur

“Les études neurobiologiques Ils localisent cette émotion dans l’amygdale, une structure logée dans le système limbique, c’est-à-dire notre système émotionnel. Nous avons peur de la peur. Il n’est pas nécessaire que le stimulus aversif soit devant, il suffit d’y penser pour avoir peur“, détaille-t-il.

Que ce soit vrai ou non, la nouvelle attire

“Nous sommes actuellement immergés dans l’ère de la technologie et de l’information, avec une grande accessibilité aux actualités. Mais il en a toujours été ainsi: contrastées ou non, ces informations font penser aux narrations faites par les chamans, les prêtres ou autres chroniqueurs de l’époque », se souvient-il.

“Plus l’information est chargée émotionnellement, dans ce cas la peur, plus il est facile de récupérer cette information dans notre mémoire, car elle est bien ancrée dans ce que nous appelons la «mémoire à long terme»., Ajouter.

La pandémie: le centre de notre obsession

“Nous vivons des temps terribles et il y a très peu d’endroits où être en sécurité. En lisant les nouvelles dramatiques ou catastrophiques, beaucoup sont soulagés de comparer les tragédies avec leur propre situation, beaucoup moins grave.. En résumé, on enregistre plus facilement l’émotion de la peur et, en même temps, nous nous sentons soulagés de comparer ce qui arrive aux autres avec notre propre réalité », souligne-t-il.

“L’Espagne est un pays où la morbide explicite attire beaucoup d’attention. Les bulletins d’information de tous les réseaux offrent des images qui blessent la sensibilité de chacun. N’oublions pas que de nombreux programmes d’information dans notre pays durent près d’une heure, alors que dans le reste des pays européens, ils durent une demi-heure avec le sport et le temps inclus. Les Espagnols ne jouissent pas du mal des autres, car nous devons nous rappeler que L’Espagne est l’une des nations les plus solidaires de la planète, sinon quoi Les Espagnols ressentent le besoin dominant de voir des nouvelles qui provoquent de grandes sensations, qu’elles soient bonnes, comme voir les gagnants de la loterie de Noël, ou des images terribles qui déchirent le cœur le plus dur “, souligne le psychologue de Gijón.

“Il est impensable de voir de telles images dans les journaux télévisés allemands, par exemple. Le soi-disant défilement doom ou la consultation de nos appareils pour voir les nouvelles avec des nuances dramatiques, peut être considéré comme une curiosité que l’être humain a innée, mais cela est accentué selon la culture des pays ».

Est besoin d’informations, pour connaître chaque détail, information, situation, mise à jour … il s’est accentué depuis mars à des limites insoupçonnées. Et cela érode notre santé mentale. Les professionnels de la santé recommandent de mettre de la distance, d’établir des horaires et d’essayer de vérifier le vrai du faux.