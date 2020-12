COVID-19 :

COVID-19 ne s’arrête pas loin de là aux Etats-Unis, tout le contraire. À l’heure du changement de président entre Donald Trump et Joe Biden, le coronavirus continue d’attaquer durement le pays, qui atteint des données et des records mondiaux très inquiétants. La tendance est effrayante: chaque minute, deux personnes meurent du virus.

Jeudi dernier, selon les données officielles, c’était un point d’infection, car un nouveau record a été battu avec plus de 210000 nouvelles infections et plus de 2800 décès, de sorte que les experts estiment qu’il sera très peu de dépasser les 3000 décès quotidiens dus au coronavirus. Cependant, les chiffres de ce vendredi sont encore pires. Les hospitalisations, quant à elles, ne cessent de croître, les centres de santé étant totalement surpeuplés.

La situation est hors de contrôle, chaque jour plus. Et ça empire. Selon l’Institute for Health Metrics and Assessments (IHME) de l’Université de Washington, souvent utilisé par la Maison Blanche, Lorsque Donald Trump quittera définitivement la présidence, le 20 janvier, 400000 personnes seront déjà décédées des suites d’un coronavirus. Même pour le 1er avril, il y a déjà 540000 morts, dépassant le demi-million.

Deux enregistrements consécutifs d’infections

Si jeudi une tendance très dangereuse était déjà évidente avec un chiffre sans précédent, à nouveau les États-Unis ont confirmé leur drame hier vendredi. 225.594 nouvelles infections de coronavirus dans tout le pays est le chiffre qui a été atteint selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins. A cela s’ajoutent les 2 506 nouveaux décès dus à la maladie par rapport à jeudi.

Le solde total est désormais de 14 337 640 cas et 278 594 décès depuis le début de la pandémie. Plus que n’importe quel autre pays au monde. L’État de New York reste le plus durement touché avec 34830 morts, suivis du Texas (22 825), de la Californie (19 647), de la Floride (18 994) et du New Jersey (17 255).

En ce qui concerne les infections, la Californie mène à nouveau avec 1299360. Le Texas suit avec 1 298 153, la Floride est troisième avec 1 039 207, l’Illinois est quatrième avec 770 088 et New York cinquième avec 685 364.

Joe Biden promet des changements lorsqu’il prendra ses fonctions

Face à la passivité de Donald Trump, Le candidat élu Joe Biden a également accordé une interview jeudi dernier sur CNN, pour lancer sa proposition une fois le changement de gouvernement opéré: “Le premier jour de ma prise de fonction, je demanderai au public de passer 100 jours avec un masque, seulement 100 jours pour le mettre, pas pour toujours, 100 jours. “

«Je pense que nous verrons une réduction significative si nous faisons cela. Si cela se produit, avec les vaccins et le masquage, les chiffres chuteront considérablement., a-t-il assuré en plus de parler de son mandat. Pour le moment, En campagne, il a déjà promis une stratégie nationale dans laquelle le masque serait obligatoire et où il sera la plus haute autorité à la fois dans les bâtiments fédéraux et pour décider des voyages interétatiques.

Le changement de pouvoir n’aura lieu que le 20 janvier. Pendant, oui, les vaccins sont susceptibles d’être approuvés, ce que Biden a déclaré, également sur CNN, souhaitant le rendre public. Cela donnerait confiance et réconfort au public et aux sceptiques à leur sujet, s’ajoutant à une liste d’anciens dirigeants politiques qui ont également promis de l’injecter comme Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama.