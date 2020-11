COVID-19 :

Les compétitions sportives sont de retour. Et bien qu’il n’y ait toujours pas de public dans les stades – et il n’y en aura pas avant plusieurs mois – les installations sportives des équipes doivent être complètement et régulièrement désinfectées. Cela signifie une armée d’opérateurs humains et de machines pour effectuer ces tâches, mais que se passerait-il si des appareils volants et robotiques pouvaient les exécuter?

Drones et robots ultraviolets pour nettoyer les stades

Dans NFL USA Football, diverses équipes ont utilisé les dernières technologies pour résoudre le problème de la désinfection et rester efficaces – en fait plus efficaces.

Les Panthers de la Caroline LightStrike

Rencontrons le LightStrike Germ-Zapping, un robot destructeur de germes créé par la société de services de nettoyage Xenex et que l’équipe des Panthers de la Caroline utilise pour essayer gardez vos installations exemptes de SRAS-CoV-2, le virus qui cause COVID-19. Les LightStrikes sont utilisés dans les chambres d’hôpital pour prévenir les infections nosocomiales, telles que le staphylocoque ou le SARM. Selon Xenex, le robot émet d’intenses éclats de lumière UV à large spectre Ils endommagent l’ADN du virus de quatre manières et le rendent inutile.

L’équipe utilise également deux unités de désinfection LightStrike, uUnités de confinement mobiles qui permettent à la puissance de la lumière germicide intense du LightStrike d’être utilisée n’importe où dans une installation. Les pods sont actuellement utilisés pour désinfecter les coussinets, les crampons et les casques des joueurs après chaque entraînement.

“Nous avons commencé à utiliser des robots pour désinfecter les vestiaires, la salle de musculation, les zones de réadaptation et les bureaux pendant le camp, et nous avons étendu leur utilisation dans tout le bâtiment et dans tout le stade”, comme le rapportent les Panthers.

Drones des Falcons d’Atlanta

Les Falcons d’Atlanta ont plutôt opté pour des drones pour désinfecter votre Mercedes-Benz Stadium de l’air. MBS s’est associé avec Technologies de drones lucides, qui offre D1 désinfectants pour désinfecter les zones clés de manière plus efficace et efficiente. Cette technologie a été testée dans le cadre du processus de désinfection et sera mise en œuvre lorsque l’équipe du stade accueillera les supporters pour le match à domicile des Falcons contre les Panthers de la Caroline le 11 octobre.

Les drones utilisent buses de pulvérisation électrostatique pour une distribution uniforme de produits chimiques désinfectants de qualité médicale, y compris un inhibiteur qui empêche les bactéries et virus nocifs adhèrent aux surfaces sans laisser de résidus. De plus, son effet enveloppant permet de répartir le désinfectant dans les zones difficiles d’accès. La solution d’acide hypochloreux non toxique utilisée répond aux normes de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) pour une efficacité maximale sans être nocive.

Cette technologie sera utilisée pour la désinfection post-événement de la cuvette des sièges du stade, des mains courantes et des cloisons en verre. Les drones permettent une réduction de 95% du temps passé à nettoyer les sièges et la possibilité de redistribuer les partenaires dans d’autres zones du stade et une efficacité 14 fois supérieure à celle des nébuliseurs à dos normaux.