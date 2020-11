COVID-19 :

La pandémie de coronavirus a fait des masques une partie essentielle de notre vie quotidienne. Avec l’hygiène des mains et la distance interpersonnelle, c’est l’une des principales mesures pour prévenir la propagation du Covid-19. Aujourd’hui, nous connaissons toutes sortes de masques, à la fois réutilisables et jetables. Bien sûr, nous ne pouvions pas imaginer que quelqu’un puisse atteindre payer 1,3 million d’euros pour le masque le plus cher du monde. Il s’agit d’une commission personnalisée d’un magnat chinois résidant aux États-Unis.

Comment est le masque le plus cher du monde?

Le milliardaire a commandé sa création à la joaillerie Yvel, originaire de Jérusalem et qui compte huit boutiques réparties dans différents pays. Il s’agit d’un personnalisé personnalisé et est actuellement en cours de conception. Les propriétaires de bijoux doivent livrer le masque avant le 31 décembre.

C’est un véritable trésor puisqu’il faut 3 608 diamants naturels et 250 grammes d’or 18 carats pour le fabriquer. Le problème est qu’il est trop lourd à utiliser. Il ne pèse ni plus ni moins que 270 grammes (Un masque chirurgical ne pèse que 24,9 grammes). Par conséquent, le masque le plus cher au monde, aussi luxueux soit-il, n’est pas du tout pratique.

Et le niveau de filtration? N’oubliez pas qu’un masque n’est pas un élément décoratif, mais une protection contre le coronavirus. Eh bien, il semble que cette pièce offre le plus haut niveau de filtration (N-99), et répond aux normes les plus strictes des autorités sanitaires

Pour la fabrication du masque, les propriétaires des bijoux se sont appuyés sur 25 bijoutiers et diamantaires de la société. Tout le monde travaille par équipes pour le livrer avant la date limite.

Il semble que l’une des principales intentions du magnat chinois ait été de donner du travail aux employés de ce bijou au milieu de la crise du coronavirus.

Enfin, il faut noter que ce «bijou» n’est pas à la portée de toutes les poches. Il a un prix de 1,3 million d’euros, Rien de plus et rien de moins.

Masque de diamant Jacob & Co

Bien sûr, ce n’est pas le seul masque exclusif que nous connaissons depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus. Le cabinet new-yorkais Jacob & Co a récemment présenté le ‘Masque visage diamant’, un masque facial en diamant, et il est déjà en vente.

Il est fait avec un Lien en or blanc 18 carats avec 3040 diamants blancs. Il pèse 156,9 grammes et n’offre à lui seul aucune protection. Par conséquent, il est destiné à être porté comme élément décoratif sur un masque chirurgical ou en tissu.

L’article est au prix de 212 000 euros.