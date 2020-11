COVID-19 :

À partir de ce mardi, le gouvernement de Durango fermera les activités non essentielles et appliquera diverses mesures pour enrayer les cas de COVID-19

L’Etat de Durango reviendra à la couleur rouge de Feu de signalisation de risque épidémiologique pour COVID-19[feminine.

Lors d’une conférence de presse, le gouverneur José Rosas Aispuro Il a expliqué qu’il y avait une augmentation des cas positifs, une plus grande demande hospitalière et une plus grande rapidité des infections, ainsi que plus de décès dus à la maladie.

J’ai pris la décision, en coordination avec les présidents municipaux et le Secrétariat de la santé du gouvernement fédéral, de déclarer Durango un feu rouge », a-t-il déclaré.

Ainsi, du mardi au 17 novembre, la vente de boissons alcoolisées et seulement activités économiques essentielles comme les secteurs de l’automobile, des mines, de la construction et de la foresterie.

Les places publiques, les zones de loisirs, les gymnases, les piscines et les centres sportifs seront fermés au public.

Pour sa part, les activités dans les supermarchés, les pharmacies, les banques, les restaurants et les hôtels seront autorisées avec une capacité limitée. Les stands de nourriture ne peuvent fonctionner qu’avec un service à emporter.

Activités autorisées à Durango avec un feu rouge en raison du COVID-19. Photo de @gobdgo

Le gouvernement de l’État envisage également des sanctions sévères pour les célébrations dans les maisons privées et les salles de fête, tandis que temples religieux sera fermé.

J’ai parlé avec l’archevêque de Durango et ils sont tous prêts à unir leurs forces pour réduire la vitesse des infections », a déclaré Rosas Aispuro.

De plus, le transport public Il fonctionnera avec une capacité allant jusqu’à 50% et il y aura des restrictions de circulation entre 22 h et 5 h le lendemain.

Le gouverneur de Durango a reconnu le personnel sanitaire de l’Etat et a souligné que si les mesures semblent sévères “si nous n’avons pas la santé, l’économie peut nous être de peu d’utilité”.

Jusqu’à ce lundi, l’entité Duranguense accumule 14 705 cas de coronavirus et 873 décès.

Avec des informations de López-Dóriga Digital