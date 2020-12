COVID-19 :

Paulo Dybala ne se retrouve toujours pas comme l’acteur clé qu’il était la saison dernière. Infecté par un coronavirus en mars dernier, l’Argentin a reconnu avoir eu du mal à surmonter la maladie. Il l’a fait un mois et demi plus tard. En dehors des sensations physiques, Dybala a le plus de mal à retrouver sa place sur le terrain. Ce samedi, il a recommencé en raison de la sanction d’Álvaro Morata, mais son passage à travers les onze d’Andrea Pirlo est passé inaperçu.

Au bord de la rénovation, Dybala Il a eu l’occasion de convaincre et de gagner à nouveau la place aux côtés de Cristiano Ronaldo. En fait, le derby contre Torino a commencé avec les Portugais, mais l’Argentin n’a pas convaincu, malgré la victoire locale 3-2. Sa performance en savait très peu et les critiques ont plu sur lui par les médias italiens. La Gazzetta dello Sport lui a donné une note faible, tandis que il a résumé sa performance comme «lente et inutile». Tuttosport, pour sa part, a affirmé que la collection d’alibis était terminée: le coronavirus, une blessure musculaire … Et son renouvellement est toujours en attente. Son contrat prend fin en 2022.

Dybala a eu l’occasion de faire oublier Morata momentanément, mais a échoué, malgré que Tuttosport ait tenté de lancer une lance en sa faveur. “Il avait de bons jeux, de la personnalité, de l’engagement jusqu’au bout”, dit-il. Mais le fait est qu’il était à peine vu, oui, comme le reste de ses coéquipiers.

Le milieu de terrain est loin des chiffres de la saison dernière, dans lesquels il a été récompensé comme le meilleur joueur de Serie A (Il a marqué 11 buts et a donné 6 passes, 17 buts et 14 passes dans toutes les compétitions). Il a commencé à s’habituer à vivre sous les restes de Morata. Jusqu’ici cette saison Il a disputé six matchs de Serie A, quatre dans le onze de départ et seulement trois d’entre eux complets, le dernier étant le derby contre Torino, et n’a marqué aucun but. En Ligue des champions, il a disputé quatre matchs, dont seulement deux en tant que partant, et a marqué un but. Des chiffres très éloignés de ceux de l’année dernière.

Sa situation dans l’équipe et le fait d’avoir le renouvellement imminent l’éloignent de plus en plus de la Juventus. Le PSG a montré son intérêt pour l’Argentin.