Les Patients COVID-19 qui entrent avec dyspnée, en plus de la fièvre ou de la toux, sont ceux qui ont un pire pronostic de la maladie, comme l’explique l’interniste Manuel Rubio-Rivas, membre de la Société espagnole de médecine interne (SEMI) et premier signataire d’une étude menée en Espagne sur ce sujet. La dyspnée, ou essoufflement, est l’un des symptômes les plus courants, il est donc important de savoir comment la reconnaître et comment la traiter, ainsi que les séquelles qu’elle peut laisser.

Comment le reconnaître

La dyspnée survient lorsqu’une personne se sent difficulté ou inconfort lors de la respiration, aussi bien que sensation de ne pas avoir assez d’air. Cela se produit lorsque le cœur est incapable de pomper suffisamment de sang pour fournir de l’oxygène au corps. Cette pathologie est très subjective, car tout le monde ne respire pas de la même manière, mais l’individu peut l’identifier en se noyant ou essoufflement lors d’un exercice ou d’une activité que vous avez bien toléré auparavant.

Les patients souffrant d’insuffisance cardiaque peuvent également orthopnée ou essoufflement en position couchée, ainsi que fatigue ou fatigue musculaire parce que le cœur ne pompe pas la quantité de sang nécessaire. De même, ils peuvent apparaître gonflements, en particulier dans les jambes, motivée par la rétention d’eau et de sel. D’autres patients peuvent réduire leur capacité à uriner et souffrir oligurie. Il est aussi souvent accompagné de nycturie, augmentation de la diurèse la nuit. Enfin, elle peut se manifester par une plénitude gastrique, une gêne intestinale, des ballonnements abdominaux, des douleurs du côté droit de l’abdomen, une congestion des veines du cou, des palpitations, des étourdissements, une syncope, un manque d’appétit ou même une anorexie.

Diagnostic

Le moment où nous ressentons un essoufflement ou un autre symptôme est important rester calme et essayez de vous détendre pour voir si l’inconfort diminue, car, dans de nombreux cas, la dyspnée est causée par stress ou anxiété. Si les symptômes persistent, nous irons chez le médecin ou informerons les services d’urgence, en fonction de l’intensité des symptômes.

Pour poser un diagnostic précis, un examen physique dans lequel les résultats seront soigneusement évalués. poumons, le coeur et les des voies respiratoires supérieures. Les tests de diagnostic qui peuvent être effectués sont: Tests sanguins, mesure de Saturation d’oxygène Dans le sang, ECG vouscocardiographie, radiographie pulmonaire, preuve de fonction pulmonaire, preuve de effort ou tomographie thorax.

Traitement et séquelles possibles

Une fois la dyspnée diagnostiquée, un traitement spécifique sera administré en fonction de la cause qui en est la cause et de sa gravité. Dans la plupart des cas, un traitement causal à la maison. Mais si c’est grave, le traitement peut inclure Oxygénothérapie à travers une canule nasale ou à travers un masque placé sur le nez et la bouche; trachéotomie, qui est un trou créé chirurgicalement qui passe par l’avant du cou et dans la trachée; une ventilateur pour amener l’air dans les poumons et éliminer le dioxyde de carbone; fluides par voie intraveineuse pour améliorer la circulation sanguine dans tout le corps et d’autres traitements respiratoires, tels que ventilation à pression positive non invasive.

Il est important de bien traiter cette pathologie pour éviter complications futures respiratoire. Surtout à l’occasion de la pandémie, puisque la dyspnée est elle-même, en plus d’être un symptôme, l’une des suites laissées par COVID-19 dans notre corps, puisque le virus attaque les poumons. En conséquence, de nombreux hôpitaux espagnols ont organisé une Requête postCovid qui prévoit des rendez-vous avec des patients qui ont été admis pour une pneumonie sévère due au COVID-19 et qui nécessitent un examen pulmonaire.