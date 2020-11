COVID-19 :

Radar COVID est une application officielle Alerte de contagion du virus SARS-CoV-2 pour les appareils mobiles Android et iOS. Les utilisateurs qui ont téléchargé l’application et acceptent son utilisation recevront une notification dans le cas où dans les 14 jours précédant cette notification, ils ont été exposés à un contact épidémiologique (moins de 2 mètres et plus de 15 minutes) avec un autre utilisateur (totalement anonyme) qui a déclaré dans la demande avoir donné un résultat positif au test COVID 19, après accréditation par les autorités sanitaires.

Application Covid Radar

L’applicationn vous informera exclusivement du jour (dans les quatorze précédents) où l’exposition de contact s’est produite, mais pas de l’identité de l’utilisateur auquel elle a été exposée -information impossible car il s’agit d’une application qui ne demande, n’utilise ou ne stocke pas les données personnelles des utilisateurs-, ni l’identification de l’appareil de celui-ci, ni sur l’heure ou le lieu où l’exposition a eu lieu.

Une fois la notification reçue, l’application vous fournira des informations pour l’adoption de mesures préventives et d’assistance, afin de contribuer à contenir la propagation du virus. Mais malgré les efforts du gouvernement pour le promouvoir, la vérité est que Radar Covid n’a pas vraiment été un succès de téléchargement, mais presque le contraire: un échec, car moins de 10% des utilisateurs de smartphones espagnols l’ont téléchargé.

En fait, en chiffres exacts, nous devons 86% des près de 47 millions des habitants en Espagne ont un téléphone portable. Et de ce montant, seulement 9,9% ont téléchargé l’application Radar Covid.

30% efficace

La mesure de l’utilisation d’une application pour aider à suivre les infections à coronavirus est une mesure qui a été utilisée dans le monde entier, et il n’a besoin que de 20% de la population d’un pays pour le réduire pour commencer à être efficace et aider à réduire l’impact de la pandémie de 30%. En Allemagne par exemple, 20,2% de ses habitants ont téléchargé la version allemande de Radar Covid; en Irlande, jusqu’à 38% de l’ensemble du pays ont téléchargé l’application de suivi. En Espagne, 9,9%, selon une étude réalisée par Pickaso.

Selon le rapport de cette étude, L’Irlande a été le pays avec le plus grand nombre de téléchargements, avec les 38% susmentionnés de la population, ce qui représente près de 1,2 million de téléchargements. Le deuxième serait trouvé Allemagne, avec un nombre de téléchargements de 20,2%, suivi de Royaume-Uni avec 18,2%. Pour sa part, Italie se réunirait à la quatrième place avec toin 14,4% et l’Espagne à la cinquième place.

France avec 4% et Portugal avec moins de 1% Ce sont les pays dans lesquels le moins d’utilisateurs ont téléchargé l’application. Bonne visibilité dans le Play Store

L’étude indique que Radar Covid est bien positionné en termes de visibilité dans la boutique d’applications Google en Espagne. Et il faut tenir compte du fait que les données Pickaso sont avant que la Communauté de Madrid n’annonce la mise en œuvre de l’application dans toute la région ce jeudi, de sorte que le% de 9,9 aurait pu augmenter.