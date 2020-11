COVID-19 :

Eibar souffre d’une réduction de 10% de ses revenus en raison du coronavirus, malgré une économie très saine. Le club de première division du Gipuzkoan a généré plus de 12 millions d’euros de bénéfice avant impôts lors de la campagne 2019-2020, malgré le fait qu’il ait reçu 5 millions de moins que prévu par COVID-19. L’entité du Barça demande à voter à l’avance lors de l’assemblée générale télématique du jeudi 3 décembre, qui examinera un budget de 58 millions d’euros pour la saison 2020-2021.

Amaia Gorostiza (présidente d’Eibar), et Jon Ander Ulazia (PDG) ont présenté mardi lors d’une conférence de presse l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui pour la première fois dans l’histoire ne pourra pas être présente en raison de la pandémie; bien qu’il puisse être suivi par Internet. La réunion du 3 décembre, qui débutera à 19h00, se tiendra au même endroit où les deux cadres sont apparus, la nouvelle salle de presse d’Ipurua, située au rez-de-chaussée de la tribune ouest, une tribune qui a été rénovée. totalement. Seuls les membres du conseil d’administration et le notaire qui certifiera le procès-verbal peuvent y assister physiquement. Les 11 000 actionnaires d’Eibar de 69 pays pourront participer à distance depuis leur domicile s’ils s’y sont préalablement inscrits (cela peut se faire du 24 novembre au 3 décembre, jusqu’à midi).

Tout d’abord, les comptes annuels de l’entreprise seront examinés. Eibar a obtenu un excédent (avant impôts) de 12 millions d’euros sur la saison 2019-2020 (un bénéfice de 20 millions était attendu), au 30 juin, date de clôture de l’exercice de la dernière campagne (2019-2020), qui a été marqué par le coronavirus. L’épidémie mondiale a entraîné une baisse des revenus d’adhésion, de billetterie et de publicité. Sportivement, la compétition de première division, qui a été interrompue pendant trois mois (de mars à juin 2020) par COVID-19, a repris en juin et a duré jusqu’à la mi-juillet. Pour cette raison, les comptes de l’exercice 2019-2020 ne comprennent pas les revenus (8 millions de droits de télévision, sponsors et publicité) et les dépenses (primes versées aux footballeurs) générés à partir du 1er juillet, qui seront inclus dans le budget de la saison 2020-2021.

Dans la campagne 2019-2020, le résultat opérationnel a dépassé 47 millions, soit 5 millions de moins que prévu (52 millions). La vente de quatre footballeurs à l’été 2019, Joan Jordán (14 millions), Rubén Peña (8 millions), Marc Cucurella (acheté à Barcelone pour 2 millions, qui l’a ensuite racheté pour 4 millions), et Pablo Hervías (1 million) , a généré un revenu extraordinaire de 25 millions; Bien que seuls 18 millions aient été comptabilisés dans le budget de l’exercice 2019-2020 et le reste de l’argent sera enregistré dans les comptes de la saison 2020-2021. De cette façon, les revenus totaux ont dépassé 66 millions dans la campagne 2019-2020. Les dépenses ayant dépassé 53 millions, le bénéfice avant impôts de l’année dernière était de 12 millions.

Pour la saison 2020-2021, le budget sera de 58 millions. Le revenu attendu est de 58 millions (53 millions provenant des revenus de la télédiffusion), et dépassera les dépenses (53 millions). Ainsi, un bénéfice (avant impôts) de 5 millions d’euros est attendu. En réalité, le budget 2020-2021 aurait dû être inférieur, d’environ 50 millions, car 8 millions de revenus proviennent des matchs disputés lors de la campagne 2019-2020 à compter du 1er juillet.

La situation financière d’Eibar est robuste, même si le club a subi une baisse notable de ses revenus (5 millions d’euros, soit une baisse de 10%) en raison du coronavirus. L’entité Eibarresa a choisi de faire un effort économique en essayant de maintenir autant que possible le montant investi dans les salaires et traitements du personnel sportif. Le club utilise une partie des bénéfices générés les années précédentes pour faire face à la situation actuelle due au COVID-19. Et, bien que la solvabilité et la durabilité soient la première des priorités d’Eibar, la meilleure façon de maintenir une source continue d’argent pour l’avenir est de rester dans la première division.

Quand les choses se sont noircies, en mars dernier, avec l’emprisonnement qui a duré 3 mois, Eibar est resté à flot économiquement. Alors que d’autres équipes appliquaient un ERTE (fichier de réglementation du travail temporaire) à leurs footballeurs et travailleurs, l’entité d’Eibar l’a exclu afin de ne pas nuire à leurs employés. En avril, le club a conclu un accord avec les joueurs et le personnel d’entraîneurs de la première équipe masculine pour réduire leur salaire de 15% dans le cas où la compétition de la ligue ne reprendrait pas. Il avait également été convenu que si la saison 2019-2020 se terminait (ce qui finissait par se produire entre juin et juillet), l’équipe réduirait son salaire de 2%. En fin de compte, le second s’est produit, l’ERTE a été évité, et Eibar s’est retrouvé avec des avantages -sans avoir vendu aucun joueur à l’été 2020-, bien que inférieurs aux attentes. Bien sûr, parmi les footballeurs incorporés pour la campagne 2020-2021, Eibar n’a payé que de l’argent pour un footballeur, l’ailier international polonais Damian Kadzior, transféré par le Dinamo Zagreb. Selon la presse croate, l’entité d’Eibar a payé environ 2 millions d’euros pour son embauche. Tous les autres joueurs nouveaux venus ont été prêtés par d’autres clubs, sans payer de transferts, bien que leurs salaires aient été payés.

La présidente du Barça, Amaia Gorostiza, a confirmé hier qu’Eibar poursuivra son projet de construction d’une ville sportive dans le quartier Areitio, à Mallabia (Biscaye), avec 5 terrains de football (2 en gazon naturel et 3 en gazon artificiel) . Cette infrastructure, dont le coût dépasserait 16 millions d’euros, servirait autant à la première équipe masculine, qui s’entraîne désormais dans les installations d’Atxabalpe, à Mondragón; et la filiale (CD Vitoria), qui exerce et joue sur les terrains en gazon artificiel de Unbe, à Eibar. En outre, la ville sportive renforcerait l’académie des jeunes du Barça.

Le club appelle à participer à l’avance à l’assemblée générale des actionnaires

Le conseil d’administration d’Eibar a proposé mardi une conférence de presse pour convoquer une participation anticipée à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires prévue le jeudi 3 décembre, sur deuxième convocation (la première aurait lieu la veille). Le conseil d’administration présidé par Amaia Gorostiza recommande de voter à l’avance.

Le club Eibar a deux objectifs principaux: que les actionnaires aient toutes les informations possibles sur les sujets à l’ordre du jour, et mettent tous les moyens à leur disposition pour qu’ils puissent participer à distance et voter à l’avance.

Pour informer les propriétaires de l’entité Gipuzkoan, la documentation est à la disposition des actionnaires sur le site Internet de l’entreprise Eibar (www.sdeibar.com/accionistas). De même, les actionnaires peuvent s’informer de différentes manières, comme par exemple une attention individuelle en face à face dans les bureaux du club sur rendez-vous (le rendez-vous peut être pris à Ipurua, par téléphone ou par e-mail). Des questions peuvent également être posées par mail à 2 adresses (junta2020@sdeibar.com) et (2020batzarra@sdeibar.com) auxquelles il sera répondu de la même manière. Enfin, il est proposé de tenir des visioconférences en ligne avec les actionnaires (à condition qu’ils se soient déjà inscrits) sur 3 jours différents (mardi 17 novembre, jeudi 19 et mardi 24); bien que les dates puissent être modifiées selon la demande. Lors de l’assemblée elle-même, les propriétaires de la société qui le souhaitent peuvent s’inscrire à l’avance pour intervenir et demander aux membres du conseil d’administration.

Comment voter tôt

Tout actionnaire a le droit de voter à l’avance sur les résolutions, de déléguer ses actions à un autre actionnaire avec instructions de vote et d’assister à l’assemblée du 3 décembre en suivant certaines instructions. Vous pouvez voter à l’avance du 24 au 29 novembre de 4 manières différentes: en remplissant un bulletin de vote dans les bureaux d’Ipurua, en envoyant une correspondance ordinaire à Ipurua (avec une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport), en ligne dans l’espace privé situé à l’adresse le web (www.sdeibar.com/accionistas), ou par email envoyé à l’une de ces 2 adresses (junta2020@sdeibar.com) et (2020batzarra@sdeibar.com); bien que dans ce dernier cas il soit nécessaire d’utiliser un DNI électronique ou une signature numérique de type Izenpe.

Si quelqu’un souhaite être représenté par un autre actionnaire, il peut le faire d’ici le 29 novembre de 4 façons: livrer la délégation à Ipurua, envoyer un courrier postal ordinaire à Ipurua (avec une photocopie de la pièce d’identité ou du passeport), en ligne dans la zone privé trouvé sur le web (www.sdeibar.com/accionistas), ou par email envoyé à l’une de ces 2 adresses (junta2020@sdeibar.com) et (2020batzarra@sdeibar.com); bien que dans ce dernier cas il soit nécessaire d’utiliser un DNI électronique ou une signature numérique de type Izenpe.

Si vous souhaitez assister à la réunion télématique, cela sera possible via Internet sur le portail privé de l’actionnaire (www.sdeibar.com/accionistas). Mais auparavant, vous devez vous inscrire du 24 novembre au 3 décembre (un jour avant si l’assemblée était avancée à la veille si plus de 25% du capital social participait au vote). L’inscription peut se faire de 4 manières: en personne à Ipurua, sur le portail privé de l’actionnaire (www.sdeibar.com/accionistas), en adressant la demande par correspondance postale ordinaire à Ipurua (avec une photocopie de la pièce d’identité ou du passeport), ou par email envoyé à l’une de ces 2 adresses (junta2020@sdeibar.com) et (2020batzarra@sdeibar.com); bien que dans ce dernier cas il soit nécessaire d’utiliser un DNI électronique ou une signature numérique de type Izenpe. Pour voter par voie électronique, le club doit disposer d’un numéro de téléphone portable mis à jour de l’actionnaire, car la vérification d’identité se fera par SMS sur le mobile.

Il est recommandé de voter à l’avance et de suivre la réunion sur YouTube

La directive du Barça recommande aux actionnaires, en tenant compte des moyens d’accès aux informations proposées et une fois qu’ils ont toutes les informations dont ils ont besoin, d’utiliser les canaux de vote anticipé que le club met à leur disposition. Vous pourrez suivre la rencontre via les chaînes officielles du Barça sur Internet (via le streaming sur YouTube).

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires comporte plusieurs aspects à l’ordre du jour, le rapport du président (Amaia Gorostiza), l’examen et l’approbation des comptes annuels (clos le 30 juin 2020), l’examen des bulletins d’information non correspondant à l’exercice 2019-2020 (nouveauté cette année), le renouvellement des commissaires aux comptes, la délégation de pouvoirs et la section questions-réponses (à laquelle peuvent participer les actionnaires préalablement souscrits).

Déclarations d’informations extra-financières

Pour la première fois, Eibar soumet les déclarations d’informations extra-financières à l’approbation de ses actionnaires, qui collectent des informations sur la politique du club concernant son modèle économique, la gestion des personnes, les systèmes de contrôle interne et l’intégrité de l’entreprise, la politique de l’environnement, des politiques sociales, des informations fiscales et de ses directives concernant les fournisseurs, sous-traitants, clients et consommateurs.

Ce document tente d’offrir aux actionnaires, souscripteurs, fans et autres personnes intéressées, plus d’informations sur le fonctionnement de l’entité au-delà des chiffres économiques.