Actrice espagnole Carmen Machi assisté ce mardi 3 novembre à ‘La fourmilière’ en tant qu’invité. Cette fois, c’était pour présenter son nouveau film, ‘Il neige à Benidorm’, qui est dirigé par Isabel Coixet, et où Machi joue Marta, une policière obsédée par une poète de Boston nommée Sylvia Plath.

Cependant, malgré le fait que le film soit déjà fait et prêt à être diffusé, Cela ne peut pas être vu dans tous les cinémas en Espagne en raison des restrictions de mobilité qui sont imposées dans certaines parties du territoire espagnol.

Lors de votre visite au programme Antenne 3, Machi a parlé avec Pablo Motos du film, des comédies et de la pandémie. Et précisément de ce dernier, l’actrice a dit à un anecdote de son enfermement privé.

Un confinement particulier

Carmen Machi a révélé que l’enfermement coïncidait avec un tournage sur lequel elle travaillait; qui était dans le paradis de l’île Maurice. “J’aime me confiner à Maurice”a plaisanté l’actrice espagnole.

Machi a raconté son expérience: “Nous tournons depuis un mois et nous avons arrêté le film car il y avait un cas là-bas”. Plus tard, ils sont retournés à Espagne Compte tenu de la situation due à la pandémie, et en septembre, lorsqu’ils ont voulu réenregistrer, l’isolement est revenu. “Encore une fois coincé dans une pièce avec un palmier en face sur une plage et la mer merveilleuse”, il a compté.