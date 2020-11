COVID-19 :

. – Le comté d’El Paso, au Texas, a décrété un couvre-feu dimanche en raison d’une augmentation du nombre de cas de COVID-19 qui a des hôpitaux et des unités de soins intensifs à pleine capacité et a forcé les responsables à rechercher un espace supplémentaire dans la morgue.

Le juge du comté d’El Paso, Ricardo Samaniego, a décrété le couvre-feu de 22 h 00 à 5 h 00 à compter de dimanche soir pour les deux prochaines semaines pour aider à réduire la hausse des taux de contagion.

“Le but du couvre-feu est de limiter la mobilité dans la communauté”, a déclaré Samaniego lors d’une conférence de presse virtuelle dimanche soir. Il a ajouté que le taux de positivité et les hospitalisations avaient grimpé en flèche ces dernières semaines. “Actuellement, nos hôpitaux sont surchargés”, a expliqué le juge.

Le comté – qui comprend la ville d’El Paso et se trouve à la frontière sud-ouest du Texas au-dessus de Juarez, au Mexique – a connu une augmentation de 160% du taux de positivité depuis le 1er octobre. Il a également vu une augmentation de 300% des hospitalisations, a déclaré le juge.

«Nous avons eu des pics importants au point où la capacité de nos hôpitaux est vraiment épuisée. Nous sommes probablement au bout de notre corde là-bas », a déclaré le maire Dee Margo à Ana Cabrera de CNN dimanche soir. “Les choses ne vont pas bien ici.”

Cette semaine, le département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) enverra deux équipes d’assistance médicale en cas de catastrophe de 35 personnes et une équipe de soins de traumatologie critique au Texas, selon un communiqué du bureau du gouverneur. Greg Abbott.

Dimanche, le comté a signalé 517 nouveaux cas positifs de COVID-19 pour un total de 39 326 cas confirmés, selon le site Web d’El Paso. Trois nouveaux décès ont également été signalés pour un total de 575 décès dus au covid-19.

Le couvre-feu cherche à ralentir la propagation de la covid-19

Le juge Samaniego a déclaré que le couvre-feu avait été établi à la place d’une autre ordonnance de séquestration à la maison, car les responsables veulent minimiser l’impact économique sur les entreprises et les familles.

«Le couvre-feu suffit à limiter les conséquences économiques pour les entreprises locales en permettant aux magasins de rester ouverts. Nous avons soigneusement réfléchi à l’impact économique si nous devions imposer un ordre de séjour complet comme nous l’avons fait au début de ce processus », a déclaré Samaniego.

«Nous savons que le fait de ne pas pouvoir aller travailler aurait sur vous. C’est pourquoi nous allons tout mettre en œuvre pour continuer à progresser vers l’équilibre de l’économie et garantir le respect de la santé publique et de tout ce qui est nécessaire pour continuer notre combat contre ce virus insidieux », a-t-il déclaré.

Ceux qui ne respectent pas le couvre-feu risquent une amende de 250 USD pour ne pas porter de masque et de 500 USD pour ne pas avoir suivi l’ordre, a déclaré Samaniego.

Le maire Margo a déclaré que bien qu’une cause de l’augmentation récente n’ait pas été identifiée, de nombreux cas ont été attribués à la propagation de la communauté et aux gens qui baissent la garde.

«Nous avons fait une analyse pendant deux semaines dans 2404 cas du 6 au 20 octobre et ce que nous avons constaté, c’est que 37% de nos positifs provenaient de la visite de grands magasins, 22,5% des restaurants et 19% Ils se sont rendus au Mexique », a déclaré Margo. Le maire a ajouté que 10% étaient attribués à des fêtes et des réunions, 7,5% à des gymnases et seulement 4% à de fortes concentrations.

Le maire a exhorté les gens à rester à la maison autant que possible, à ce qu’une seule personne se rende au magasin pour acheter l’essentiel et éviter les rassemblements, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année.

«Notre message est de ne pas baisser la garde. Portez des couvertures faciales. Maintenez votre détachement physique. Évitez les grands rassemblements. Évitez les réunions de famille », a déclaré Margo.

Il faut plus d’espace à l’hôpital et à la morgue

Samedi soir, tous les hôpitaux et unités de soins intensifs de la région avaient atteint 100% de leur capacité, a déclaré Samaniego.

Selon le site Internet covid-19 du comté d’El Paso, 786 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 177 aux soins intensifs. CNN avait précédemment signalé qu’il y avait 166 patients Covid-19 hospitalisés dans le comté d’El Paso au 1er octobre.

Le Centre des congrès et des arts du spectacle d’El Paso est en cours de conversion en un hôpital auxiliaire avec jusqu’à 100 lits pour ajouter de la capacité à la région, a déclaré Samaniego.

Samedi, Abbott a annoncé que des unités médicales auxiliaires avaient été déployées au centre des congrès pour fournir une capacité d’intervention sur place aux hôpitaux locaux. “Le site de soins alternatifs et les unités médicales auxiliaires réduiront le stress sur les hôpitaux d’El Paso car nous maîtrisons la propagation du COVID-19 dans la région”, a déclaré Abbott dans un communiqué.

Samedi, le gouverneur a déclaré qu’il avait demandé à utiliser le centre médical de l’armée William Beaumont pour les patients qui n’ont pas de COVID-19 à El Paso.

Abbott a déclaré au sous-secrétaire à la préparation et à l’intervention du HHS, le Dr Robert Kadlec, qu’il souhaitait utiliser le centre médical de Fort Bliss pour héberger des patients non-covid “afin de libérer des lits dans les hôpitaux de la région d’El Paso pour les patients atteints de covid », dit le communiqué.

Samaniego a déclaré dimanche qu’aucune décision n’avait encore été prise concernant la demande d’utilisation du centre médical de l’armée.

Des arrangements pour un espace supplémentaire pour la morgue sont également en cours d’élaboration dans la région, a déclaré Samaniego.

La semaine dernière, deux salons funéraires de la région ont déclaré à CNN qu’ils commandaient plus d’unités de réfrigération pour faire face à l’augmentation du nombre de décès qu’ils voyaient.

