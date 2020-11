COVID-19 :

Après huit mois et demi de fermeture en raison des restrictions de Covid-19, le Trace de Madrid Il rouvrira le 22 novembre. Il le fera dans le cadre de mesures de sécurité strictes, et il n’y aura que 500 postes, la moitié du total. Concernant la capacité d’accueil, le maximum autorisé sera de 2700 personnes.

Ce vendredi, des sources de la mairie de Madrid ont confirmé avoir conclu un accord avec le Conseil municipal du district central et le Rastro de Madrid pour rouvrir le marché, tant que l’évolution de la pandémie dans la capitale est favorable et que les conditions sanitaires le permettent. Depuis le début des négociations, la mairie a lancé un total de cinq propositions, et c’est cette dernière qui a reçu l’approbation des parties concernées.

Le Rastro sera divisé en six secteurs et aura un total de 500 stands situés dans les rues suivantes: 81 sur la Plaza de Cascorro, 82 dans le Place du général Vara del Rey, 190 à Ribera de Curtidores, 120 à la place Campillo del Mundo Nuevo, 16 dans la rue Carlos Arniches et 11 dans la rue Mira el Río Baja.

La capacité sera de 2 700 personnes. La porte-parole de la municipalité, Inmaculada Sanz, a confirmé que la mairie de Madrid assumera exceptionnellement la comptabilité des personnes qui entrent et sortent du marché. De plus, il prendra en charge marquage des poteauxBien qu’au départ, cela devrait être la responsabilité des commerçants.

Le 22, #ElRastro de Madrid revient. Ce sera un endroit sûr à l’extérieur. Nous savons que vous l’attendiez également. Grâce à [email protected] [email protected] que vous nous avez soutenus pendant ces moments difficiles. Nous informerons ce dimanche dans #Sol un [email protected] [email protected] en montage. #SalvemosElRastrodeMadrid pic.twitter.com/QecmA3sAhf – Sauvons El Rastro de Madrid (@elrastrodemadri) 13 novembre 2020

Ces derniers jours, les commerçants ont mis un accent particulier sur certaines de leurs propositions, comme le emplacement des messages à sa place habituelle. En outre, ils estiment qu’au moins une rangée supplémentaire de stands pourrait être installée dans la zone piétonne de la Plaza del Cascorro, et ils ne comprennent pas pourquoi des rues emblématiques telles que la rue Amazonas et la rue Mira el Sol ont été supprimées.

Almeida a assuré qu’avec la réouverture du Rastro de Madrid, la capitale récupérera l’un de ses lieux les plus emblématiques. Il considère que c’est une bonne nouvelle pour tous les Madrilènes que la proposition du conseil municipal ait été acceptée par les commerçants.

Histoire du sentier de Madrid

L’origine du Rastro remonte au milieu du XVIIIe siècle dans les environs du «Matadero de la Villa», dans le quartier de Lavapiés. Il est né comme un marché semi-clandestin vente en extérieur d’objets d’occasion.

Depuis 2007, il a réglementation municipale, afin que le conseil municipal puisse contrôler le nombre et la taille des stands, les rues dans lesquelles ils peuvent être tenus et ce qui peut être vendu. La vente de nourriture et d’animaux vivants dans les étals de rue n’est pas autorisée.