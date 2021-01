COVID-19 :

Rayo Vallecano a publié un communiqué ce mercredi expliquant comment les événements se sont déroulés avant les reports successifs du match de Coupe, les circonstances du déplacement chaotique à Miranda et les défauts: “Les retards n’ont jamais dépassé plus d’une semaine”.

Ici, la déclaration complète:

Une fois le match important joué par notre équipe première hier à Miranda de Ebro terminé, Rayo Vallecano souhaite communiquer ce qui suit:

1- Après les circonstances météorologiques exceptionnelles survenues à Madrid à partir du 8 janvier, Rayo Vallecano a retrouvé dimanche 10 janvier une couche de 50 cm de neige sur l’herbe de son stade et les terrains de sa ville sportive . Dès ce moment, Rayo Vallecano a demandé conseil à la fois à la société d’entretien des pelouses Eurogreen et à la société mère qui dirige la direction technique, Royalverd, ainsi qu’au département des pelouses de LaLiga. Aucune des sources consultées n’a trouvé de solution viable pour nettoyer les terrains en gazon naturel dans les 24 heures.

Face à cette situation et à l’impossibilité d’introduire de la machinerie lourde sans endommager le gazon, Rayo Vallecano a recherché des solutions techniques consistant à déneiger avec des engins légers utilisés sur les pistes de ski. Après avoir franchi de nouvelles étapes, Rayo Vallecano a obtenu les deux seuls chasse-neige industriels disponibles en Espagne dans la province de Valence et avec eux a commencé à déneiger le stade le même mardi matin. Le mercredi 13 janvier, 90% de la neige a été déneigée. Le jeudi 14 janvier, dans la matinée après le déneigement, des calottes glaciaires ont été détectées qui ont rendu impossible leur enlèvement sans endommager le terrain.

Après la détection de cette calotte glaciaire qui a rendu impossible d’avoir le terrain samedi, toutes les ressources ont été utilisées pour libérer le terrain naturel de la ville sportive de neige le même jeudi après-midi, puisque dans le domaine de la ville sportive le L’entreprise d’entretien n’a pas installé de bâche de protection, ce qui a facilité les travaux de déneigement. Dans le même temps, des efforts sont faits pour obtenir des champs alternatifs. Ces étapes n’ont pas été effectuées auparavant en raison de la conviction que le match de Coupe allait se jouer dans notre stade de Vallecas.

Depuis le vendredi 15 janvier, Rayo Vallecano était en contact direct avec la RFEF, les informant de la situation des travaux à tout moment et leur expliquant l’effort que Rayo Vallecano faisait pour libérer le terrain en gazon naturel de la ville sportive contre la montre. qu’à cette époque, il n’existait pas d’autres domaines dans la Communauté de Madrid pour le différend de la réunion. Tout cela pour pouvoir disputer un match de Coupe qui, s’il n’avait pas été joué, aurait été une perturbation majeure de la compétition en raison du calendrier serré.

Bien que le samedi 16 janvier, la neige ait été enlevée du terrain de jeu, une calotte glaciaire située dans l’une des zones, à la discrétion de l’arbitre, a rendu la contestation du match impossible. Tout ce gros effort, le déploiement de ressources et de moyens mécaniques pour déneiger sans endommager le terrain, bien qu’ils n’aient pas suffi à la dispute dans nos installations pour le match de Coupe contre Elche, ils étaient tels qu’à partir de ce même samedi le Les joueurs non convoqués pour ce match et le reste de l’équipe pouvaient s’entraîner normalement pour le match de championnat joué hier après-midi contre Mirandés.

Rayo Vallecano tient à remercier tout son personnel pour le grand effort accompli la semaine dernière dans les travaux de déneigement, ainsi que pour l’intérêt et le dévouement dont le personnel de RFEF a toujours fait preuve pour que ce match puisse se jouer en conditions très défavorables.

2- Concernant les commentaires qui ont émergé concernant le voyage raté à Miranda le 8 janvier, Rayo Vallecano tient à affirmer qu’il s’est conformé, comme il le fait depuis la pandémie, à toutes les mesures protocolaires du COVID 19. Après la détection de Trois positifs dans le contrôle PCR qui a été réalisé le 7 janvier au matin à l’ensemble du personnel, Rayo Vallecano isole ces positifs et met en quarantaine tous les contacts étroits desdits positifs, respectant ainsi le protocole COVID 19 de LaLiga .

Le lendemain, un deuxième test a été effectué sur tous les joueurs, et ils ont été maintenus isolés à domicile sur ordre des services médicaux du Club jusqu’à l’obtention des résultats, résultats connus après 16h00 le vendredi. .

Après avoir discuté avec l’un de nos médecins avec le responsable du protocole LaLiga COVID, il est décidé que l’équipe est apte au voyage et la Ligue elle-même nous informe que selon le protocole unifié d’entraînement et de compétition pour la saison 20/21, tous ces membres de la L’expédition avec deux RAP négatifs et qui n’ont pas été identifiés comme des contacts étroits des personnes positives d’après les résultats des 7 et 8 janvier, a dû commencer le voyage à Miranda de Ebro conformément au plan de voyage établi.

Le voyage commence dans deux entraîneurs selon le protocole COVID de la ligue concernant les voyages. Cependant, au démarrage, personne n’était pleinement conscient de la grande quantité de neige qui allait tomber quelques instants plus tard, ce qui a empêché les deux autocars et la voiture du président, qui se dirigeait également vers Miranda de Ebro, de voyager. Après avoir commencé le voyage et vérifié le danger de celui-ci, le président du club a ordonné aux deux entraîneurs de retourner au centre sportif et a demandé à la Ligue de reporter le match pour cause de force majeure.

Après avoir pu retourner à la Ciudad Deportiva, Rayo Vallecano a indiqué que tous les membres du personnel qui ne pouvaient pas se rendre à leur domicile dans leur véhicule privé devraient voyager en métro en gardant des distances de sécurité ou rester au domicile de leurs collègues. dont la maison était plus proche de la ville des sports.

De Rayo Vallecano, nous tenons à nous excuser auprès de tous les membres de l’expédition de ne pas avoir pu proposer une meilleure solution à l’arrivée à la ville sportive, mais nous demandons que la situation de force majeure dans laquelle la Communauté de Madrid se trouvait à ce moment-là soit comprise. , avec un blocage total des communications et des milliers de voitures sans possibilité d’être secouru immédiatement.

3- Rayo Vallecano tient à préciser que le retard produit dans le paiement d’une mensualité dans la masse salariale depuis la survenue de cette terrible pandémie n’a jamais dépassé plus d’une semaine et est dû aux nombreux cas de COVID que nous avons subis au sein du Club et donc dans le service administratif de la même, des situations qui ont provoqué l’isolement de chaque cas positif et la mise en quarantaine de tous leurs contacts étroits. Ces événements ont entraîné des retards dans les multiples tâches administratives, une situation qui s’est normalisée en raison du grand nombre de travailleurs du Club qui ont acquis des anticorps au cours de ce processus. Cependant, Rayo Vallecano, malgré cette cause plus grande, tient à s’excuser si ce fait a causé du tort à quelqu’un.

4- Rayo Vallecano, répondant aux demandes de sa première équipe, indique qu’il renforcera toutes les lignes de communication internes afin d’apporter des solutions rapides à tout problème pouvant survenir au quotidien.

Nous ne voulons pas mettre fin à cette communication sans d’abord remercier une fois de plus l’effort que tous les membres de notre entité font pour maintenir notre activité et rivaliser en toute sécurité dans cette nouvelle normalité très inconfortable dans laquelle nous vivons, et à notre tour nous demandons que nous continuions tous. maintenir les sacrifices qu’implique le respect de tous les protocoles actuels car c’est le seul moyen de vaincre cette terrible pandémie.