COVID-19 :

Le ministre salvadorien de la Santé, Francisco Alabí, a averti ce dimanche que le pays est sur le point de répéter les moments “les plus critiques” de la pandémie de coronavirus, qui pourraient provoquer une “deuxième vague” d’infections début 2021. .

“Nous sommes aux portes de ce qui s’est passé aux moments les plus critiques de la pandémie dans notre pays”, a déclaré le responsable, évoquant les mois de juillet et août derniers, où les records les plus élevés d’infections quotidiennes ont eu lieu.

Il a ajouté que “c’est le moment où nous devons être plus prudents” et “redoubler d’efforts et respecter les” mesures de biosécurité.

Alabí a averti que si l’augmentation des cas quotidiens enregistrés dans le pays depuis quelques semaines et que ce samedi dépassait 280 infections officielles, “probablement au début de l’année prochaine nous ferons face à une deuxième vague de covid-19”.

Le président salvadorien, Nayib Bukele, a annoncé ce dimanche depuis ses réseaux sociaux qu’il avait interdit l’entrée de personnes originaires d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni face à la nouvelle mutation du coronavirus détectée dans ce dernier pays et cela le rend plus contagieux.

Le président a recommandé aux Salvadoriens qui se trouvent en Europe “d’accélérer au maximum leurs itinéraires de voyage, avant que de nouvelles restrictions ne soient imposées par la nouvelle souche de coronavirus”.

L’apparition d’une nouvelle variante du virus a contraint les autorités britanniques à mettre en place des mesures restrictives sévères dans une partie du pays en raison de l’augmentation alarmante des infections.

Face aux preuves scientifiques indiquant que la nouvelle souche accélère la transmission jusqu’à 70%, le Premier ministre britannique Boris Johnson a été contraint de modifier les plans de déplacement de la population pour ce Noël.

El Salvador enregistre un total de 43 477 personnes infectées, dont 1 250 sont décédées et 39 142 se sont rétablies, tandis que 3 085 cas restent «actifs».