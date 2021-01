COVID-19 :

Le passager a été testé positif au COVID-19 sur un vol Avianca au départ de Los Angeles, selon les autorités de l’immigration du Salvador

UNE Voyageur mexico-américain qui est entré Le sauveur de Les anges, États-Unis (USA), avec un résultat positif de COVID-19[feminine a été isolée, a rapporté ce mercredi dans un communiqué le Direction générale des migrations et des étrangers.

El Salvador isole un autre voyageur avec COVID-19, un Américain mexicain. Photo https://covid19.gob.sv/

L’entité gouvernementale a indiqué, sans préciser la date d’entrée du passager, que «la personne a présenté un test positif de COVID-19[feminine sur un vol Avianca au départ de Los Angeles ».

A noté que Agents de migration salvadoriens lors de la réalisation du test, ils ont activé des protocoles avec le personnel du ministère de la Santé d’isolement immédiat et a indiqué que la personne avait reçu un permis d’entrée restreint pour des raisons humanitaires pour soins médicaux et surveillez votre santé.

Migration et affaires étrangères Il a également souligné que les autorités salvadoriennes recherchent déjà des liens épidémiologiques.

Ce sont environ 74 personnes qui ont pris l’avion, y compris des passagers avec destination finale au Salvador, des passagers en transit et des membres d’équipage », a-t-il déclaré.

«Il est alarmant et inquiétant que compagnies aériennes ne prennent pas les mesures et considérations nécessaires pour éviter ce type d’événement“, A déclaré l’entité et ajouté que le Loi spéciale sur les migrations et les étrangers “Cela nous donne les moyens de raffiner les entreprises.”

Ce serait le deuxième passager que les autorités de Le sauveur ils isolent par leur condition. Le premier est entré dans le pays de Houston, tel que rapporté par ladite entité le 11 janvier.

Il Aéroport international Óscar Arnulfo Romero au Salvador en septembre de l’année dernière a réactivé ses opérations de vols commerciaux, après près de six mois paralysés par la pandémie, avec voyageurs de tous pays.

Cependant, en décembre l’entrée était interdite à la nation d’Amérique centrale des gens d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni Avant la nouvelle variante du coronavirus détectée dans ce dernier pays et cela le rend plus contagieux.

Le sauveur enregistre une augmentation des cas quotidiens et dépasse déjà 300 infections le 6 janvier lorsque 303 positifs ont été détectés. Ensuite, 307, 319, 331, 319 et 315 cas ont été enregistrés respectivement les 7, 8, 9, 10 et 11 janvier.

En tout, Le sauveur accumule 49 mille 539 cas confirmés de COVID-19[feminine, dont 4.282 sont actifs, 1.447 personnes sont décédées et 43.810 Salvadoriens ont été renvoyés, selon le site officiel du ministère de la Santé.

Avec des informations de López-Dóriga Digital et .