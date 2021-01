COVID-19 :

Il reste moins d’un mois pour les prochaines élections présidentielles en Equateur. Le 7 février, la population votera pour un nouveau président. Dans ces élections aussi Les représentants de l’Assemblée andine et du Parlement seront élus. 16 candidats sont présentés pour occuper la présidence du pays pour la période 2021-2025. Au cours de ces journées, divers débats électoraux se déroulent et le prochain aura lieu les 16 et 17 janvier, de 20h00 à 22h00, au Teatro de la Casa de la Cultural, à Quito.

Le débat sera divisé en deux jours en raison du nombre de candidats et, surtout, pour se conformer aux mesures de biosécurité. Dans le premier bloc, ils assisteront: Guillermo Lasso, César Montúfar, Ximena Peña, Gerson Almeida, Pedro Freile, Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea et Xavier Hervas. Dans le deuxième bloc, il sera composé de:Guillermo Celi, Giovanny Andrade, Carlos Sagnay, Isidro Romero, Juan Fernando Velasco, Andrés Aráuz, Yaku Pérez et Paúl Carrasco.

Les candidats répondront en moyenne à 64 questions liées aux sujets suivants: pandémie, santé, environnement, sécurité des citoyens, corruption et jeunesse. Chacun aura une minute pour partager ses idées et ses réflexions sur ces sujets.

Membres de l’Assemblée andine

Il Le Conseil électoral national (CNE) a confirmé qu’il existe 18 listes pour les 137 membres de l’Assemblée (15 ressortissants, 116 provinciaux et 6 à l’étranger) qui forme la session plénière de l’Assemblée nationale. De plus, lors des élections législatives du 7 février, 5 parlementaires principaux et 5 suppléants seront élus pour la période 2021-2025. Il y a 17 organisations qui vont se présenter aux élections de février.