COVID-19 :

L’Équateur se prépare pour les élections du 7 février 2021 avec plusieurs mesures qui devront être remplies à la date indiquée, comme l’utilisation du masque. Pour sa part, le Conseil électoral national (CNE) activé sur son site officiel un système qui vous permet de savoir où ils devront aller voter.

Centre de vote

Sur la page du CNE, ils devront inscrire leur carte d’identité, leurs nom et prénom et cliquer sur l’espace «Je ne suis pas un robot». Ensuite, Il apparaîtra si vous avez le droit de voter ou non aux élections de 2021. Dans le cas où il est habilité, la page affichera les données de la province, du canton, de la paroisse, de la commune, du lieu de vote et de l’adresse.

À partir du 12 novembre, vous pourrez vérifier si vous êtes choisi faire partie du Conseil de réception des votes (JRV). Si leurs nom et prénom apparaissent, ils devront se conformer à la formation virtuelle ou en présentiel. Cette fonction consistera à superviser le suffrage et à contrôler les bulletins de vote.

En cas de ne pas se rendre au bureau de vote, le CNE va infliger une amende de 40 dollars à ceux qui ne rejoignent pas la formation JRV, équivalent à 10% du salaire de base unifié (SBU), et avec 60 dollars, équivalent à 15% du SBU pour ceux qui ne fréquentent pas le JRV.