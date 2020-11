COVID-19 :

Elena Cañizares est une étudiante en soins infirmiers qui a été testée positive. A priori, son cas ne serait pas d’actualité car il est similaire à celui de nombreux agents de santé qui sont exposés au virus. Cependant, cette infirmière stagiaire est devenue virale sur Twitter pour avoir dénoncé comment Ses trois colocataires exigent qu’il aille chez ses parents en quarantaine et ils l’accusent d’être «égoïste» de ne pas vouloir le faire.

À travers un fil qui dépasse déjà 100 mille «likes» et 52 mille retweets, Elena montre les captures WhatsApp dans lesquelles Rocío, Lucía et Ángela, ses compagnons, la poussent à partir. “Je n’ai pas besoin de partager un appartement avec un COVID parce que c’est pour cela que vous avez votre maison, parce que vous n’avez pas à affecter les autres familles en ayant votre maison », explique l’un d’eux.

Lorsqu’Elena déclare qu’elle peut quitter la maison jusqu’à ce qu’elle soit testée négative au PCR et qu’en plus, elle ne veut exposer personne d’autre, ses collègues la récriminent, ils connaissent des personnes infectées qui ont été déplacées et qui, de plus, n’ont pas à le faire. infecter quelqu’un si vous faites attention: «Elena qui Tu as une voiture, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi et tu ne propage rienVous infectez de la même manière que si vous restez sur le sol et infectez tout le sol ».

Tes parents sont en danger

De même, l’infirmière rappelle à ses collègues qu’elle a peur de rentrer chez elle et d’infecter ses parents parce qu’ils sont des gens de risque, puisque, en plus d’être plus de 60 ans, son père a subi une crise cardiaque et sa mère souffre d’hypertension. Cependant, les trois filles ne semblent pas se soucier de cette situation, puisqu’elles l’ignorent et affirment que c’est leur responsabilité en tant que parents: “Tes parents ont le devoir de prendre soin de toi, nous n’avons pasNous nous sommes retrouvés dans la rue et nous n’avons pas à vivre cette situation ».

«En tenant compte du fait qu’à la maison, vous seriez isolé dans une pièce sans aucun contact, sauf pour ouvrir la porte quand ils doivent vous nourrir, eh bien à aucun moment tu ne mettrais tes parents en danger. Cependant, sur le sol, vous devez vous déplacer, vous préparer de la nourriture, vous laver, etc.. Et là vous nous exposeriez. Qu’est-ce qui ne se passerait pas dans votre maison », ajoute l’un d’eux.

Elena Cañizares propose alors à ses compagnons de chauffer leurs tuppers et de les laisser à la porte, pour qu’ils n’aient pas à sortir, ce qui les dérange encore plus: “Nous avons notre vie, nous n’avons pas à être dans ces conditions. […] C’est pour ça que vous avez votre maison ». En réponse, l’infirmière dit que Je sortais avec des gants et un double masque, en plus de tout désinfecter, mais aucun des trois autres ne cède. «Vous voulez y rester au prix de trois autres personnes qui doivent se baiser et ne pas pouvoir aller à l’appartement pour vivre normalement. TNous avons l’université et le gymnase et vous n’y pensez pas“Ils insistent.

“Dès que l’un de nous est négatif et que nous sommes tous d’accord pour que vous y alliez, vous devez partir. Nous sommes trois contre un. Juste, il n’y en a plus. Cela passe un peu par vote », prévient l’un des collègues. Un autre d’entre eux va jusqu’à affirmer que, bien que tous les trois aient été testés positifs, Elena devrait partir car «alors chacun prendra un certain temps pour tester négatif».

Ils menacent de le signaler

Après la dispute, l’un des compagnons menace Elena de intenter une action en justice pour publier la conversation A travers son compte Twitter: «Je trouve ça irrespectueux parce que n’importe qui peut me trouver parce que nous avons mis en ligne des photos ensemble. La loi sur la protection des données est là“, Phrase.

Défenseurs

Immédiatement, des milliers d’utilisateurs de Twitter se sont tournés vers Elena Cañizares, critiquant le manque d’empathie de ses camarades de classe et l’encourageant à rester sur le sol, car c’est une droit et obligation d’être infecté. Même de nombreuses personnalités publiques y ont couru. Actrice et chanteuse Itziar castro Il a même proposé d’apporter personnellement les tuppers dans sa chambre dans un ton plus décontracté.

