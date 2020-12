COVID-19 :

Madrid.- Une patiente espagnole de 104 ans, nommée Elena, a été libérée après avoir surmonté une pneumonie à COVID-19 et après avoir été hospitalisée pendant 14 jours, a rapporté ce lundi l’hôpital de Madrid Gregorio Marañón, où elle a été traitée.

«Elena est une survivante complète, l’année dernière, elle a surmonté une admission pour grippe A et cette année, elle a vaincu une pneumonie à la suite d’une infection au COVID-19», a expliqué le Dr Álvaro Alejandre de Oña, du service de médecine interne de l’hôpital qui a traité à la patiente du centenaire, qui a ajouté qu’elle n’avait pas besoin de «soutien en oxygène».

L’exemple d’Elena est “un cas d’espoir au cours de cette deuxième vague”, car son âge avancé est l’un des facteurs de risque les plus importants chez les patients infectés.

Le caractère unique de ce cas a conduit le personnel du service de médecine interne, les médecins, les infirmières et les assistants à dire au revoir à Elena au milieu des applaudissements, qu’elle a remercié et souhaité “Salut, que cela ne manque pas et que tout soit arrangé pour le mieux.”

Après sa sortie, elle a demandé “de rentrer chez elle, où elle vit seule et mène une vie indépendante, démontrant sa force face à la maladie”, selon un communiqué de l’hôpital.

“Ce fut un honneur pour nous de prendre soin d’Elena. C’est une joie pour nous tous de voir une patiente comme elle progresser, car c’est une maladie qui comporte de nombreux risques et à de nombreuses occasions extrêmement grave, mais Elena est la preuve qu’il y a des patients qui, même s’ils sont très vieux, peuvent être guéris et pour nous c’est une énorme satisfaction », a déclaré Álvaro Alejandre.

Le Gregorio Marañón est l’un des grands hôpitaux publics de Madrid et l’un de ceux qui a traité le plus de patients COVID-19 en Espagne (12 719 patients diagnostiqués).

Le vaccin COVID-19 est déjà à Los Angeles alors que des milliers de personnes se posent des questions sur l’innocuité et l’efficacité de ce vaccin. Les autorités ont déclaré que la population doit avoir confiance et qu’elle doit saisir l’occasion de se vacciner. Le Dr Ilan Shapiro parle à Telemundo 52 de la sécurité du vaccin Pfizer le 14 décembre 2020.

Pendant le pic de la pandémie à Madrid (du 6 mars au 2 avril), plus de 1000 personnes hospitalisées dans le centre ont bénéficié de soins de santé et seulement pendant la deuxième vague plus de 2300 patients infectés par SRAS-CoV-2.

Actuellement, 96 patients pour COVID-19 continuent d’être admis dans les étages de l’hôpital Gregorio Marañón, dont 23 sont en soins intensifs.