Il y a ceux qui pensent que l’arrivée des réseaux sociaux a conduit beaucoup à ne pas avoir de filtre sur ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas publier, ou du moins sur ce qui peut être éthiquement correct à partager. Dans les dernières heures, Le débat s’est concentré sur les publications récentes – à travers ses histoires – de la créatrice Elena Tablada, ex-partenaire de David Bisbal.

Ils ont licencié leur grand-mère ce mercredi

Ses derniers jours n’ont pas été faciles du tout, puisqu’il a dû vivre la mort de sa grand-mère Elena, âgée de 92 ans, après avoir combattu le coronavirus. Après un adieu émotionnel qu’elle a décidé de lui dédier sur les réseaux sociaux, où elle était très émotive et sensible à une perte très difficile dans sa famille; la créatrice a également voulu partager ses adieux en personne.

À travers plusieurs instantanés et vidéos partagés dans ses histoires, Elena Tablada a voulu montrer à ses partisans comment se sont déroulés les funérailles qu’ils ont organisées pour sa grand-mère mercredi dernier. On y voit le dessin que sa fille aînée -Ella- lui a fait à l’adieu, ainsi que les couronnes de fleurs qu’ils ont préparées pour l’occasion. Cependant, L’un des contenus les plus impressionnants est celui dans lequel la créatrice et sa fille sont photographiées en train de regarder le cercueil.

Ces dernières heures, Elena Tablada a été très critiquée justement pour ce type de contenu, considérant beaucoup qu’il n’est pas très opportun de partager ces moments intimes sur les réseaux sociaux. Le filtre de contenu est très subjectif, et ce qui pour beaucoup peut être offensant, pour d’autres il est même émotionnel et tendre.

Les histoires controversées d’Elena Tablada lors des funérailles de sa grand-mère

En plus des critiques, il y a aussi eu ceux qui ont voulu accompagner le créateur dans cette douleur, toujours avec des messages d’encouragement et d’affection. Il est clair que chacun prend le duel à sa manière, et dans le cas d’Elena Tablada, elle a voulu se réfugier sans limite dans les réseaux sociaux qu’elle utilise tant et si souvent.