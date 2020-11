COVID-19 :

«Kissing the Coronavirus» est un livre électronique inattendu de 16 pages, aussi fou et amusant que dérangeant. Il s’agit essentiellement d’une femme médecin qui finit par tomber amoureuse du coronavirus après qu’un essai de vaccin a mal tourné.

Le livre électronique de 16 pages, qui a été lancé sur Amazon le 22 avril, raconte l’histoire du Dr Alexa Ashingtonford, une scientifique chargée de trouver un remède contre le coronavirus qui finit par tomber amoureuse de l’ennemi.

Lorsqu’un collègue scientifique reçoit une injection d’un vaccin test, il meurt et se transforme en virus sous forme humaine, laissant le bon médecin submergé de désir. La couverture du livre montre une femme embrassant un homme vert qui n’est pas Hulk, mais – vous l’avez deviné – le coronavirus, et si cela n’attire pas l’attention des gens, la courte description le rend encore plus: “C’était supposé qu’elle devrait guérir le coronavirus. Au lieu de cela … elle est tombée amoureuse de lui. “

Le livre est disponible depuis avril, mais n’a attiré l’attention que récemment, après être devenu viral sur les réseaux sociaux. Il a actuellement une note de 4 étoiles sur 5 sur Amazon, et les avis des utilisateurs semblent mitigés, certains le critiquant comme une perte de temps totale, et d’autres l’appelant hilarant, une parodie bien faite, et cela vaut vraiment le prix. 99 cents.

«Je ne sais pas si je dois lui donner 5 étoiles ou 1 étoile», a écrit un utilisateur de Goodreads. “Ne vous méprenez pas, ce livre est horrible. Absolument horrible. Mais de la meilleure façon possible. C’est exactement ce que je voulais qu’il soit.”

“C’était sans conteste la chose la plus drôle que j’ai jamais lue. Dégoûtant, dérangeant, médicalement inexact, mais une lecture tellement amusante”, a déclaré quelqu’un d’autre.

Covid-19 et coronavirus ne sont pas une question de rire, mais nous devons admettre que l’idée du livre du nouvel auteur MJ Edwards vous fait sourire. Le coronavirus sous forme humaine au centre d’un livre électronique érotique? Ce n’est certainement pas quelque chose que nous voyons ou entendons tous les jours.

Fait intéressant, le succès de “ Kissing the Coronavirus ” semble avoir déclenché une tendance, avec une autre histoire d’amour sur le coronavirus intitulée “ Courting the Coronavirus ” qui attire déjà l’attention sur Internet également.