COVID-19 :

Emmanuel Macron, président de la France, a été testé positif au coronavirus. La nouvelle a été confirmée par le bureau de presse de la présidence française. L’Elysée a confirmé sa positif dans un test PCR et restera isolé pendant sept jours.

«Le président de la république a été diagnostiqué comme positif pour COVID-19 aujourd’hui “, confirme le communiqué de presse officiel. Macron a commencé à ressentir premiers symptômes du coronavirus et pour cette raison, il a été soumis au test de diagnostic.

«Conformément aux instructions sanitaires en vigueur et applicables à tous, le président de la république s’isolera pendant sept jours. Vous continuerez à travailler et à assumer vos activités à distance»dit le communiqué présidentiel.

Déjeuner avec Pedro Sánchez et d’autres dirigeants

Lundi dernier, le leader français a rencontré le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, à l’occasion du 60e anniversaire de la Organisation pour la coopération et le développement économique à Paris.

Après l’événement, Macron a offert un déjeuner aux invités en même temps. Parmi eux se trouvaient, en plus de Sánchez, le Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et président du Conseil européen, Charles Michel.

Situation en France

Le pays gaulois passe par l’un des moments les plus difficiles de la deuxième vague. Au cours de la dernière journée, les autorités sanitaires ont confirmé 17615 nouveaux cas de coronavirus, près de 6000 de plus que ceux détectés mardi. La France est la Pays européen avec le plus grand nombre de personnes infectées et (2465126) le cinquième au monde, seulement derrière les États-Unis, l’Inde, le Brésil et la Russie.

Quant aux défunts, le dernier jour où ils ont rejoint 292 nouveaux décès, ce qui porte le nombre total à 59361. En France, le couvre-feu est plus strict que dans les autres pays voisins de l’Union européenne: du 20h00 l’après-midi jusqu’à 6h00 du matin La sortie des maisons n’est pas autorisée, sauf quelques exceptions.