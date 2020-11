COVID-19 :

Les procédures de faillite ont augmenté de 4,3% en octobre par rapport au même mois de l’année précédente, un rebond modéré bien inférieur à la forte hausse de septembre en raison de l’impact de la deuxième vague de la crise des coronavirus, de 55%, selon les données fournies ce lundi par le College of Registrars. Un scénario qui est dû au moratoire approuvé par le gouvernement de Pedro Sánchez pour que les entreprises insolvables se déclarent en faillite.

Au cours des premiers mois de la pandémie, les greffiers ont souligné dans un communiqué, les concours avaient chuté à tous les niveaux, 84,8% en avril et 76,1% en mai, affectée par le ralentissement des communications internes typique du processus de faillite pendant l’état d’alarme.

Une fois l’état d’alerte – déclaré par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, le 14 mars – les baisses ont été plus modérées, de 16,1% en juin, 6,5% en juillet et 4,6 % en août, pour clôturer septembre avec une forte hausse de 55%.

Au total, 392 entreprises ont fait faillite en octobre, contre 372 qui l’ont fait le même mois l’année précédente. Sur ces près de 400 concours, 91 ont eu lieu à Madrid; 87 en Catalogne; 52 dans la Communauté valencienne et 39 en Andalousie. Cependant, en pourcentage, les communautés ayant les plus fortes augmentations du nombre de concours étaient Cantabrie (133,3%), Andalousie (34,5%) et Castilla La Mancha (33,3%).

Les plus fortes baisses ont eu lieu en Navarre, où aucun concours n’a été enregistré par rapport au 7 octobre 2019; Ceuta et Melilla, où ils ont baissé de 50%, et Murcie, avec 41,7 en raison de l’impact de la crise des coronavirus sur le tissu commercial espagnol.

Sur les 17 communautés autonomes et Ceuta et Melilla, les concours ont chuté de neuf (Asturies; Îles Baléares; Îles Canaries; Catalogne; Ceuta et Melilla; Galice; Murcie; Navarre et La Rioja) et ils ont augmenté de huit (Andalousie; Aragon; Cantabrie; Castille-León; Castilla la Mancha; Communauté valencienne; Madrid et le Pays basque).

Création d’entreprise

Les données du Collège des registraires incluent également la création de sociétés en octobre, 602 de moins que le même mois de 2019. Un chiffre alourdi par l’impact de la pandémie sur l’économie. Face à ce scénario, les registraires mettent en évidence les pires données d’octobre par rapport à l’évolution des mois précédents, avec des baisses dans treize communautés, même si en aucun cas la réduction n’a dépassé 30%.

Les communautés avec le plus grand nombre d’entreprises sont Catalogne (1367) et Madrid (1 701), qui ont diminué respectivement de 8,0% et 10,0%; dans la Communauté valencienne, avec 822 entreprises, le taux a baissé de 15,1%. L’Andalousie (1 423) reste stable avec une augmentation de 0,1%, tandis que les taux de variation annuels qui ont le plus baissé sont la Cantabrie (-28,6%); La Rioja (-23,8%); Ceuta et Melilla (-21,7%); Îles Canaries (-18,3%); Communauté valencienne (-15,1%); Îles Baléares (-13,0%) et Navarre (-12,8%). Au contraire, ils ont augmenté dans les Asturies (10,6%), à Murcie (3,8%) et en Aragon (3,4%).