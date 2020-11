COVID-19 :

L’automne est le temps des rhumes et de la grippe. Cette année, la situation est compliquée par la pandémie de Covid-19, et parfois différencier les symptômes de la grippe et du coronavirus Ce n’est pas si facile. Les médecins expliquent qu’il existe un certain nombre de nuances qu’il est particulièrement important de connaître.

La première chose est d’apprendre à distinguer un rhume de la grippe. le du froid il donne généralement lieu à des symptômes tels qu’une congestion nasale et un malaise général de nature modérée. Au lieu de cela, la grippe est accompagnée de fièvre, de douleurs musculaires et articulaires, de maux de tête et de maux de gorge.

Symptômes de la grippe et du coronavirus: en quoi sont-ils différents?

Les agents de santé expliquent que dans ce deuxième vague de coronavirus il y a une tendance croissante à souffrir de symptômes qui affectent le système digestif, comme la diarrhée ou la nausée. Ce sont des signes qui ne se produisent pas dans le rhume ou la grippe. De plus, Covid-19 produit des douleurs musculaires beaucoup plus intenses, ainsi qu’un essoufflement.

En ce qui concerne les premiers symptômes qui apparaissent dans chaque maladie, ils sont très différents. Dans photos de grippe, le plus courant est que la fièvre, la toux et le malaise général apparaissent en premier. Quant au coronavirus, l’essoufflement, la fièvre, la fatigue musculaire et la perte d’odorat sont les plus fréquents.

L’un des grands indices que les professionnels de la santé suivent pour savoir si leur patient souffre de la grippe ou de Covid-19 a à voir avec évolution. Les cas de coronavirus ont tendance à se détériorer très fortement, tandis que la grippe évolue plus constamment.

Avant l’apparition de l’un des symptômes, la première chose et la plus importante est de contacter le Centre de santé et suivez les indications des toilettes.

L’importance d’une bonne hygiène des mains

La hygiène des mains C’est l’un des aspects les plus importants pour prévenir les infections de la grippe et du coronavirus. N’oubliez pas que les virus peuvent pénétrer dans l’organisme après avoir touché une surface contaminée et avoir mis les mains sur le nez, la bouche ou les yeux.

Lavez-vous les mains avec de l’eau tiède et du savon au pH neutre C’est l’un des meilleurs moyens d’arrêter la propagation du Covid-19 et de prévenir la grippe. Cela doit être fait en suivant les trois étapes établies par les autorités sanitaires.

La première chose est mouillez vos mains avec de l’eau tiède. Ils sont ensuite frottés pendant 20 secondes avec le savon jusqu’à ce qu’il mousse, avec un accent particulier sur la zone entre les doigts et le dos des mains. Et enfin, ils sont rincés et séchés avec une serviette propre

Si le savon et l’eau ne sont pas disponibles, un gel hydroalcoolique qui a au moins 60% d’alcool.

C’est tout ce que vous devez savoir comment différencier les symptômes de la grippe et du coronavirus.