COVID-19 :

Le chirurgien Pedro Cavadas est devenu une figure très respectable pendant la pandémie en raison de la précision de ses présages. En janvier mis en garde contre la gravité du COVID-19 pour l’ensemble de la population mondiale. Puis il a souligné un date approximative pour que la population dise adieu aux masques, des mandats initialement rejetés au niveau politique et qui ont ensuite été repris par le ministère de la Santé et les communautés autonomes. Malgré les critiques qu’il a reçues pour avoir transmis des messages «trop pessimistes», le temps lui a donné raison en tout.

C’est pourquoi, avec le début de la vaccination contre le coronavirus dans des pays comme le Royaume-Uni, les déclarations du médecin valencien à “ El Hormiguero ” ont réapparu. Lorsque les niveaux d’efficacité des vaccins Pfizer / BioNTech, Moderna, Oxford / AstraZeneca ou Sputnik V étaient encore inconnus, Cavadas a averti que lancer des vaccins si rapidement était risqué:Il est impossible qu’il y ait un vaccin testé car il touche en quelques mois car cela prend généralement des années, au moins deux, si nous voulons quelque chose rapidement, nous en subirons les conséquences».

Inflammation immunitaire du cerveau

Plus précisément, il a cité une réaction importante: «Il faudra définir qui va manger les 15 ou 20 premiers encéphalite qui cause l’un de ces vaccins ». Encéphalite “C’est l’une des réactions les plus courantes lors des essais cliniques de vaccins”. Comme l’explique Cavadas dans le programme présenté par Pablo Motos, cette pathologie est «une inflammation immunitaire du cerveau». L’une des causes qui en est la cause est une infection virale. Ses effets chez le patient léger peuvent être très similaires à ceux d’un grippe commune, alors que dans les cas les plus graves, il peut être convulsions, somnolence et confusion, entre autres symptômes.

À ce jour, peu d’effets secondaires ont été connus des différents vaccins de phase 3 et même de ceux qui ont déjà commencé à être administrés à la population, bien que récemment le Royaume-Uni ait demandé de ne pas vacciner les patients ayant des antécédents allergiques importants après deux effets effets indésirables détectés parmi les premiers vaccins administrés aux agents de santé.

Il y a quatre ans à la normale

Depuis cet entretien, les vaccins ont considérablement progressé au point de commencer la vaccination de la population dans des pays aussi importants que le Royaume-Uni et la Russie, bientôt elle commencera aux États-Unis et, “Dans moins d’un mois”, les vaccins arriveront en Espagne, comme annoncé par le ministre de la Santé Salvador Illa. En fait, les communautés se préparent déjà à lancer la campagne de vaccination la semaine du 4 janvier.

Malgré l’espoir placé sur ces vaccins, selon Cavadas, “pour que vous puissiez passer d’un côté à l’autre … nous devrons en faire cinq ou six millions de doses». «Ce n’est pas une question de mois mais de quelques années, et quatre pour atteindre une partie suffisante de la population mondiale», Il a condamné.