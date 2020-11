COVID-19 :

La consommation de drogue a diminué pendant les mois de détention. C’est la première conclusion que l’on peut tirer du rapport préliminaire sur l’impact de la pandémie COVID-19 de la Observatoire espagnol des drogues et des addictions. Dans son étude, menée entre les mois de mars et juin, l’Observatoire affirme que l’évolution de la consommation de substances psychoactives pointe vers une «stabilisation ou réduction».

L’enquête indique que 71,9% des utilisateurs de substances illégales ont arrêté ou réduit leur consommation, et seulement 11% des utilisateurs ont augmenté la fréquence. Ceci, en termes généraux, puisque la consommation de cannabis s’est maintenue ou – dans certains cas – a augmenté.

L’étude parle également de l’utilisation d’Internet. Dans ce cas, le confinement l’a encouragé. Près de 70% des personnes interrogées ont déclaré augmenter leur consommation.

Les principales raisons de la baisse de la consommation de substances illicites sont la plus grande difficulté à se procurer des drogues, en raison du confinement et des restrictions à la mobilité, et dans une moindre mesure, de l’économie et des préoccupations concernant les effets sur la santé.

“La consommation de stimulants ou d’autres types de drogues illégales a diminué, mais dans les maisons privées, la consommation d’alcool a augmenté”

Cependant, soulignent-ils de l’Observatoire, «l’épidémie de COVID-19 a été condition des changements dans les modes de consommation des substances psychoactives et autres addictions ».

Chez Newtral.es, nous avons demandé à Proyecto Hombre, aux Alcooliques Anonymes, aux Gamblers Anonymes et au groupe de recherche Addictive Behavior si ces données reflètent la réalité des toxicomanes en Espagne.

Dépendance confinée

“Des ressources ont été recherchées pour acheminer des médicaments aux gens, comme des messages”, explique Alfonso Arana à Newtral.es. Le président du projet Man reconnaît que l’accès aux drogues a été plus faible, mais aux drogues illicites: “La consommation de stimulants ou d’autres drogues illégales a diminué, mais la consommation d’alcool a augmenté dans les maisons privées” pendant la confinement.

Arana reconnaît bien les images de l’époque de la détention où il y avait des sanctions et des arrestations de personnes ayant enfreint les restrictions de mobilité: «Beaucoup étaient des utilisateurs qui ils ne pouvaient pas tenir le coup et sont descendus dans la rue pour de la drogue ou de l’alcool “.

Une période de coexistence étroite où des situations de conflit ont également éclaté entre l’usager et les familles, facteurs qui ont provoqué une augmentation de la consommation. «Une fois la détention terminée, nous avons eu une augmentation de la demande de premiers soins et d’urgences dans les centres Proyecto Hombre», explique Arana.

Dans l’organisation, ils détectent deux profils d’usagers, celui à qui l’enfermement et le contrôle familial des cohabitants ont contribué à «se stabiliser», et celui qui a vu son problème d’enfermement augmenter et qui a répondu par «rechute».

La drogue du supermarché

Précisément pour éviter les rechutes, Agustín a pris sa camionnette et s’est déplacé à travers les Asturies, malgré les règles. “Les rechutes ont beaucoup augmenté, c’était quelque chose d’exagéré”», explique ce membre des Alcooliques anonymes,« une fois j’ai un peu triché pour aller voir un collègue qui en avait besoin ».

À 14 ans, Agustín a commencé à travailler comme vitrier et la boisson lui a donné «ce courage» dont il avait besoin pour mettre la timidité de côté. Puis vint une consommation excessive d’alcool ou une grave dépression. «Ces dernières années, j’étais convaincu que j’allais en mourir», se souvient Agustín. Maintenant, il n’a pas bu depuis quinze ans, et aide d’autres collègues à s’arrêter.

Ceux qui avaient fréquenté les Alcooliques anonymes le moins longtemps ont été les premiers à descendre au supermarché. «Il est très difficile d’être seul à la maison sans sortir, de pouvoir aller au« super ». À la fin, vous jetez l’éponge », explique Agustín à Newtral.es, tout en répétant son mantra,« le recours facile pour le toxicomane est de retourner à la dépendance ».

Alors que l’OMS a appelé à restreindre la vente de ces produits, la consommation de bière et de boissons alcoolisées a augmenté de 84% de plus par rapport à la même période l’an dernier.

L’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre les risques «d’enfermer» une personne alcoolique «Avec une substance nocive» pouvant impliquer des comportements violents ou des tendances suicidaires, a expliqué Carina Ferrerida-Borges, directrice du bureau européen du programme OMS sur l’alcool et les drogues illicites.

Bien que la pandémie ait également servi à sensibiliser un grand nombre de personnes à leur dépendance, ils expliquent à partir des Alcooliques anonymes: «Beaucoup de gens commencent à s’intéresser au problème qu’ils ont avec l’alcoolSurtout, ce sont les familles qui appellent ».

La même chose s’est produite avec le fumeur. À l’Université d’Oviedo, le groupe de recherche sur les comportements addictifs continue d’être surpris de la bonne réception du programme qu’ils ont lancé pour aider les gens à arrêter de fumer.

«Nous travaillons avec des fumeurs qui sont en traitement pour la consommation de cocaïne, d’alcool, d’opioïdes et de surpoids», explique Gloria García, professeur au Département de psychologie de l’Université d’Oviedo et membre du groupe des comportements addictifs à Newtral.es.

“Il semble que cette fois les a encouragés à se faire soigner pour arrêter de fumer “, Il dit. La prévalence de la consommation de tabac chez les utilisateurs de Proyecto Hombre est de 86%.

Pandémie en jeu

La cocaïne, l’alcool et le cannabis restent les substances de choix des toxicomanes. Mais cette pandémie, le médicament par excellence s’est déplacé sur internet. 22% des demandes de traitement reçues par Proyecto Hombre sont liées au jeu pathologique.

Nicolás est arrivé chez Gamblers Anonymous un mois avant le déclenchement de la pandémie. Son jeu problématique s’accompagne de problèmes d’alcoolisme, de kleptomanie et de toxicomanie. Une maladie pour laquelle il avait «tout perdu» pour la énième fois: “C’était 30 jours de folie absolue dans lequel je n’ai joué à Black Jack qu’en ligne, j’ai même quitté mon travail en disant que j’avais des problèmes familiaux ».

Volez vos parents, demandez des prêts, perdez votre emploi et votre partenaire. Tout perdre a été le «merlan qui se mord la queue» de Nicolás pendant des années: «C’était en appuyant sur un bouton et en ayant plus de cartes, je ne pouvais pas m’arrêter, j’étais devenu fou. Jusqu’au jour où j’ai pensé que la seule façon d’arrêter était de me tuer ».

Ainsi a commencé son voyage dans Gamblers Anonymous en janvier. Nicolás définit l’organisation du groupe pendant la détention comme une «bénédiction»: «Des groupes de joueurs anonymes ont été ouverts même à l’international, nous sommes partout “.

Confiné, portable à la main, il a survécu aux «millions d’options de paris» grâce aux appels téléphoniques quotidiens. «Je ne savais pas que je voulais vivre comme une personne normale. A 18 ans, j’ai découvert que je pouvais pleurer, être émotif, être un bon ami honnête », raconte-t-il à Newtral.es, surpris.

Mais le succès de Nicolás ne se reflète pas dans les données mondiales. L’abus d’Internet en tant que dépendance comportementale est à l’ordre du jour. «Un jeune homme enfermé chez lui a restreint l’accès à la cocaïne mais pas à l’ordinateur», explique García. Une addiction numérique également reflétée par l’Observatoire espagnol des drogues et des addictions (OEDA) dans son rapport: «11,2% présentent un possible usage compulsif».

“Les appels et les appels vidéo ont fonctionné comme une soupape d’échappement”

Donc, le poker en ligne a augmenté de 57,8% au deuxième trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent, et 97,3% par rapport à l’année précédente, selon les données de la direction générale de la réglementation des jeux de hasard. Ils sont suivis de près par le bingo, qui a progressé de 37%, et le casino, avec une croissance de 22,5% par rapport au trimestre précédent.

Encore un test

En parlant à Newtral.es, Rocio Pichardo remarque un carreau accroché au mur du salon de son nouvel appartement loué. Et de sa nouvelle vie. Il y a quelques jours, Proyecto Hombre lui a donné cette tuile, ce qui signifie qu’il a atteint High Therapeutics, de sa «vie rapide» et de sa lente récupération. Pichardo était lié à la drogue depuis 35 ans, sa substance était héroïne.

Rocío pose avec le carreau le jour de sa haute thérapie. | Photo: Proyecto Hombre

Par expérience, elle comprend les personnes dont la dépendance est plus forte que les restrictions de la pandémie: «Quand on est dans ce monde, on ne se rend pas compte de ce que l’on fait, on ne voit pas le danger. Une fois que vous avez terminé la dose, vous ne voyez que comment obtenir la suivante ».

Pichardo ne craignait pas le danger d’une condamnation pour trafic de drogue en tentant de faire passer de la drogue depuis Ceuta. Et c’est arrivé, trois condamnations et dix ans de prison. Entre le patio, à la recherche de «quelques mouvements pour entrer» et les salles de bain, pour calmer le singe. «Je suis sorti de prison pire que je n’en suis entré, alors ma famille m’a dit d’aller à Proyecto Hombre», dit-il. Il est arrivé avec les positions, «avec les vêtements, je n’avais rien d’autre. Pour ne pas l’avoir eu, il n’avait aucune dignité ».

Maintenant, il voit la pandémie comme l’un des «nombreux obstacles» que la vie lui réserve. “Il nous a tous pris en culotte, vous met à la limite “Admet Pichardo. Will, canapé, couverture, «film», Cáritas et Proyecto Hombre seront les alliés de Pichardo pendant ces mois.

L’entité de l’étreinte

Mais il y a ceux qui sont restés sans soutien professionnel. Pendant la pandémie les admissions au traitement ont été réduites d’environ 70%. L’OMS a déjà mis en garde contre une augmentation de 11% de la demande des services de santé mentale, en même temps que les soins ont été perturbés. Selon l’Observatoire des drogues, seule une personne sur sept souffrant de troubles liés à l’usage de substances (SUD) reçoit un traitement.

À Proyecto Hombre, ils ont pu maintenir ouvertes les résidences de la communauté thérapeutique et le reste des activités a été réalisé à distance, avec plus de 600 travailleurs télématiques desservant environ 4600 familles.

«Les appels et les appels vidéo ont fonctionné comme une soupape d’échappement, bien que ce changement ait coûté cher car nous sommes une entité de proximité et d’étreinte», admet Arana. L’organisation qu’il préside a publié un rapport qui analyse les données des utilisateurs de 2013 à 2019.

Sept ans de dépendance au cours desquels le 85% des utilisateurs sont des hommes. Pendant cette période, le pourcentage de femmes sous traitement a augmenté de deux points jusqu’à présent. Le profil de l’utilisateur est un homme de 38 ans, célibataire et avec une présence croissante de Anxiété sévère.

Elles ce sont eux qui souffrent le plus d’abus physiques et psychologiques en cours de route et ceux qui rencontrent le plus d’obstacles pour surmonter la maladie. «Plus de 10% des femmes qui viennent se faire soigner ont des enfants à charge, ce qui leur rend difficile l’accès aux centres résidentiels», déplore Arana, qui cite le centre de Guadalajara comme exemple, où «la garde d’enfants est possible». Beaucoup de femmes n’ont pas accès à ces ressources en raison de peur de perdre la garde de leurs enfants.

La une plus grande demande de traitement correspond à l’alcool (37,7%), seuls ou en combinaison avec d’autres substances, cocaïne (31,5%) et cannabis (8,4%). Depuis 2013, l’alcool reste la drogue la plus consommée, même si la hausse de la cocaïne se démarque, qui est passée de 27% à 35%, en hausse de huit points en sept ans.

«Les périodes d’amélioration économique sont généralement associées à l’augmentation de la consommation de stimulants, et celles de dépression économique à la consommation de dépresseurs, comme l’alcool», explique Arana. Cette année, la consommation de cocaïne a atteint les niveaux de 2013.

Tout au long du rapport, un mot accompagne les utilisateurs de Proyecto Hombre: vulnérabilité. Faibles niveaux de formation, problèmes juridiques, santé – physique ou mentale -, abus et dépendance économique. Facteurs que la crise du COVID-19 peut aggraver.

Photo: Proyecto Hombre

Sources: