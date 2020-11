COVID-19 :

La multinationale des produits sanguins Grifols a gagné 485,7 millions d’euros jusqu’au neuvième mois de l’année, soit 14,7% de plus qu’au cours des neuf premiers mois de 2019, malgré l’impact causé par la crise des coronavirus sur l’économie.

Dans une communication à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) – le régulateur boursier espagnol – Grifols a expliqué que ses revenus de janvier à septembre ont augmenté de 7,8%, jusqu’à atteindre 4 030,7 millions d’euros, grâce à l’attraction, principalement, de la division Biosciences, qui a réussi à éviter les effets de la pandémie.

Les le revenu de l’industrie pharmaceutique catalane progresse de 7,8% et s’établit à 4 031 millions d’euros grâce à la bonne performance de ses principales divisions: diagnostic et biosciences. L’entreprise met en avant l’apport des nouveaux produits, qui représentent 35% des ventes.

le bénéfice brut d’exploitation (Ebitda) publié a atteint 983,6 millions d’euros, avec une marge de 24,4% sur le résultat. C’est quatre points de pourcentage de moins que la situation d’il y a un an.

Impact du covid-19

En juin, Grifols a enregistré un impact estimé de la pandémie de covid-19 à 205 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2020 pour ajuster principalement la valeur de l’inventaire due au covid-19. La société a mis en place un plan de maîtrise des charges opérationnelles dont l’impact total sur le compte de résultat est estimé à 100 millions d’euros. Au 30 septembre, il a été atteint réduire les dépenses de 77 millions.

Concernant la baisse des concentrations plasmatiques au deuxième trimestre, la société souligne qu’au cours des mois de juillet, août et septembre, il y a eu une tendance positive des dons de plasma aux États-Unis. Le laboratoire souligne que l’obtention de plasma en Allemagne connaît une reprise plus précoce que dans États Unis et devrait se maintenir vers les niveaux signalés en 2019 tout au long du second semestre 2020.