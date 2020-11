COVID-19 :

Le spécialiste IMSS, Jesús Sosa Live, a expliqué que les survivants du COVID-19 peuvent présenter une maladie pulmonaire et une faiblesse musculaire

Entre 15 et 20 pour cent des patients se sont rétablis COVID-19[feminine, peut nécessiter assistance mécanique ventilatoire plus longtemps, en raison des lésions causées par le virus dans leurs poumons, a-t-il déclaré Jesus Sosa Live, Coordinateur des programmes médicaux de la Division des hôpitaux de la Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS).

Il a ajouté qu’en plus de présenter divers degrés de condition pulmonaire, les survivants ont aussi faiblesse musculaire, qui est la principale cause d’invalidité.

Afin de parvenir à la récupération des patients qui ont combattu le coronavirus, les 129 unités médicales de réadaptation de la sécurité sociale fournir une thérapie complète pour restaurer la fonction pulmonaire, réduire la fatigue du patient et l’essoufflement.

Le spécialiste IMSS a souligné que le domaine de Médecine physique et réadaptation subventions invalidité temporaire le patient qui travaille et s’il a un handicap important, celui-ci sera évalué par le service de santé au travail.

Jesus Sosa Live indiqué que les patients reçoivent des soins psychologiques en cas de dépression ou d’autres problèmes mentaux, ainsi que d’orthophonie pour ceux qui ont été intubés.

Il a ajouté qu’ils identifient complications neurologique, respiratoire, musculo-squelettique, de la parole ou de la déglutition.

Par conséquent, a-t-il ajouté, le patient est réhabilité et formé aux postures de repos et d’alimentation, aux exercices respiratoires, à la physiothérapie pulmonaire et à la prévention des chutes.

“Pour la Sécurité sociale, il est de la plus haute importance de renforcer l’amélioration des processus, de faciliter l’accès à la consultation à tous les niveaux de soins, la communication permanente avec les patients et le retour d’information avec le personnel médical, infirmier et de réadaptation”, a-t-il souligné.

Enfin, il a recommandé aux patients guéris de COVID-19[feminine s’en tenir à une thérapie de rééducation complète, ne fumez pas et ne vous promenez pas avec des fumeurs, n’utilisez pas de ballons, de pailles et ne vaporisez pas. Et surtout, continuez les mesures sanitaires de bonne distance, l’utilisation correcte du masque à l’intérieur et à l’extérieur de la maison pour éviter les infections.

Avec des informations de López-Dóriga Digital