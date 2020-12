COVID-19 :

Êtes-vous de Madrid?

Mec, et j’ai joué dans les catégories inférieures du club.

Ne me dis pas.

Ils avaient une ligue très cool à l’époque et j’ai joué pour l’équipe García Navajas… Je parle des années 80. J’aurais huit ou neuf ans…

Quel est le premier Madrid dont vous vous souvenez?

Eh bien, de la Quinta del Buitre. En fait, j’allais les voir à Ciudad Deportiva juste avant qu’ils ne rejoignent l’équipe première. Enfant, j’allais aussi voir ce grand Madrid des retours au Bernabéu.

Dans ce contexte … Promettez-vous de dire la vérité et toute la vérité?

(Des rires) Oui, oui… Avant d’être madrilène, je suis économiste.

-Comment Madrid est-il en bonne santé économique?

-Avant la pandémie, j’étais dans une assez bonne situation de revenu et de marge d’endettement. Mais l’impact de la pandémie a été brutal …

Clair.

J’ai été directeur financier et je ne regarde généralement que la boîte, qui est celle qui marque. Et le club a enregistré une sortie de trésorerie et une perte de liquidité de 150 millions d’euros en trois mois et demi de pandémie …

N’y a-t-il pas encore plus de 100 millions en trésorerie?

Il l’a parce qu’il a admis sa dette. Mais le cash-flow, en supprimant la dette, est de moins 150 millions. Les données sont données par eux.

Qu’est-ce que cela signifie sur le plan pratique?

Eh bien, il y a eu des revenus, et qu’entre la baisse de ces revenus et l’augmentation des dépenses, 150 millions vous sont allés.

J’ai compris…

Et Madrid l’admet, ils sont assez clairs, honnêtes et soignés avec les comptes. Et pour beaucoup de sponsors, ils donnent le revenu sous forme de comptabilité d’exercice, mais ils n’ont pas vraiment saisi l’argent. Vous l’avez dans votre comptabilité, mais en réalité vous ne l’avez pas collectée, et cela déjà dans la boîte ne sort pas.

Ces prêts demandés pour une valeur de 205 millions sont frappants. Quelle lecture fait-il?

Eh bien, c’est facile, on leur demande de couvrir cette sortie de fonds qu’ils ont eue. C’est un crédit à court terme … Par concept, la comptabilité est toujours équilibrée, l’actif égale le passif. La différence est que si d’un côté vous avez une baisse de revenu, de l’autre vous avez une augmentation de l’endettement.

Il existe une politique de crédit de 328 millions d’euros. Peut-il être utilisé pour une grande signature?

Cela indique qu’il existe une banque qui vous permet d’avoir un découvert négatif pour cette limite. Pour qu’on l’utilise? Eh bien, ce sont des mécanismes de solution pour les problèmes transitoires. C’est quelque chose de normal qui est utilisé pour éviter les tensions de liquidité ou de trésorerie. En cas de pertes dues à un cas de force majeure… Que Madrid ait cette politique indique, en pleine crise, que le club est solvable et que les marchés et les banques font confiance à leur situation. Le crédit vient du latin crere… Cela signifie que si vos comptes sont créés, ils vous prêteront, et sinon, ils ne le feront pas.

Dans le budget 2020-2021, le club prévoit des pertes d’environ 100 millions …

Ordinaire. En fait, là où l’on verra l’impact de la pandémie, c’est en 2021. Si le vaccin fonctionnait bien et que la saison pouvait se terminer en allant au stade, tout serait un peu réduit … En tout cas, le grand succès de la direction de Florentino est que l’argent qui représente la fréquentation du stade est un petit pourcentage du total des revenus. Sa grande contribution a été de comprendre qu’avoir de grandes stars, les contrats publicitaires monteraient en flèche et que l’argent publicitaire devait être réparti à 50% entre le club et les joueurs … Et c’était la grande transformation de Madrid.

Quel impact le crédit du stade a-t-il eu?

Je n’ai pas vu une augmentation significative de la dette. Je pense qu’ils prennent le prêt en trois parties … Je pense que sur un revenu de 800 millions, dans des conditions normales, c’est un prêt assumable.

Madrid sépare la dette du stade du reste de la dette. Peut être fait?

En comptabilité, non, dans la présentation des comptes, oui. En fait, ils devraient. Pour moi, il faut séparer l’investissement dans le stade, qui aura un retour sur investissement d’environ 40 ans, du reste des revenus et dépenses qui sont récurrents. Je ferais cette analyse séparément, sinon vous ne pouvez pas comparer par rapport à l’année précédente, car les comptes seraient faussés.

Ne serait-il pas nécessaire d’expliquer aux gens que malgré tout le stade est une dette que vous assumez?

S’endetter n’est ni bon ni mauvais. Ce que vous devez voir, c’est pour quoi vous assumez la dette. Si vous le faites pour quelque chose qui génère un rendement beaucoup plus élevé, comme cela semble être le cas, que ce que vous payez en intérêts, la dette en vaut la peine. Ce dont vous devez vous occuper un peu, c’est la liquidité, pour pouvoir faire face aux paiements auxquels vous êtes toujours obligé.

Ne voyez-vous pas le risque?

Mec, ce qui est clair, c’est que Madrid est meilleur que d’autres clubs, comme le Barça. A Madrid, la pandémie le place dans une position très solide. Madrid va-t-il être mauvais? Oui, mais moins que ses concurrents. La saison 2021-22 devrait être d’une certaine normalisation.

Les revenus sont passés de 755 à 692 millions, et pour 2020-2021, ils restent à 616 …

C’est formidable, ils ont chuté de 25% en deux ans. La baisse du PIB a été de 11 ou 12%. Par conséquent, l’impact de la crise sur le football a été le double de celui sur le PIB. Ce n’est pas autant que dans le tourisme ou l’hôtellerie, mais c’est très difficile. L’important est de savoir que le coronavirus ne va pas mettre fin au football ou au Real Madrid. Les gens retourneront dans les stades.

Quelle est votre recette pour en sortir?

Eh bien, nous sommes aux dépens du vaccin. Il est vital de revenir à la normale.

La pandémie changera-t-elle le modèle de football que nous connaissons?

Là où est vraiment l’argent, c’est dans la compétition européenne, par rapport à la Ligue des champions. Il y a un projet de le faire au lieu de passer par l’UEFA, et de tendre vers un modèle NBA dans lequel les clubs eux-mêmes le gèrent un peu. Les grands bénéficiaires de ce modèle en Espagne seraient Madrid et le Barça …

Est-ce que Madrid a tendance à cela?

Si ce projet pouvait être activé ou accéléré à un moment donné, c’est maintenant. C’était déjà en cours, c’est vox pópuli qu’il y a eu des réunions et des croquis de ce que serait le format. L’UEFA est très nerveuse car elle vit très bien. Je serais aussi nerveux. Mais force est de constater que c’est un modèle qui a du sens, même s’il ne s’agissait pas d’un pur marché libre mais avec des conditions, comme dans la NBA ou la NFL. Je pense que tout comme la pandémie a accéléré le processus de numérisation, elle peut également accélérer ce modèle de l’industrie du football.

Avec les comptes que vous avez vus et qui doivent être approuvés à l’Assemblée, est-il possible de signer Mbappé cet été?

Quand nous arriverons à l’été, la pandémie sera perçue d’une manière plus détendue. Voyons si c’est le cas. Et si les banques et les marchés sont accessibles et que vous pouvez vous financer à des taux proches de zéro comme maintenant. Je ne l’exclus pas. Ce que je vois, c’est que Madrid ira sur ce marché dans une meilleure position que les autres clubs.