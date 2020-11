COVID-19 :

Le ministère de la Santé a rapporté ce samedi que le pays accumule un million trois mille 253 cas positifs et 98 mille 259 décès dus au COVID-19

Mexique atteint le millions de cas positifs pour COVID-19[feminine depuis le début de la pandémie dans le pays en février.

Dans son reportage quotidien de ce samedi, le Secrétaire de Santé a rapporté ce samedi que le pays accumule un million trois mille 253 cas positifs et 98 mille 259 décès dus au COVID-19.

Avec ces chiffres, le Mexique est le onzième premier pays avec le plus d’infections et le quatrième avec le plus de décès absolus, selon le décompte indépendant de la Université Johns Hopkins.

Le nombre de morts dépasse ce qui avait été initialement projeté par le Gouvernement du Mexique, bien qu’il ait également toujours reconnu que l’épidémie serait «longue».

En avril, dans un entretien avec Efe, le sous-secrétaire à la sécurité sociale et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell, a estimé un panorama de décès possibles à 6 000 et le 4 juin la projection est passée à 60 000, ce qui serait un scénario “très catastrophique”, a-t-il dit.

Ce scénario catastrophique a été atteint le 23 août, un peu plus de deux mois et demi après le début de la reprise de l’activité économique du pays.

Au cours des huit mois de la pandémie au Mexique, le COVID-19 est devenu le quatrième cause de décès dans le pays, derrière les maladies cardiaques, le diabète et les tumeurs malignes, selon les données de l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi).

Avec des informations de López-Dóriga Digital et .