(CNN espagnol) – Le Dr Elmer Huerta explique ce qui s’est passé sur le porte-avions Theodore Roosevelt de l’US Navy dans lequel une grave épidémie de coronavirus s’est déclenchée et que grâce à une action rapide, elle a pu être contenue.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Aujourd’hui, nous verrons les détails d’une grave épidémie de covid-19 sur un porte-avions de l’US Navy.

Comme nous l’avons décrit dans les épisodes des 13 juillet, 1er août et 22 septembre, il a été estimé qu’une personne infectée par le nouveau coronavirus est capable d’infecter entre deux et trois personnes, et que cette contagion est très efficace par voie de respiratoires, en particulier les aérosols. En ce sens, des épidémies de covid-19 ont été démontrées dans des restaurants, des chorales et des cours de Zumba.

Épidémie de Covid-19 sur les porte-avions de l’US Navy

Maintenant, dans le numéro du 11 novembre du New England Journal of Medicine, des chercheurs américains décrivent une grave épidémie sur le porte-avions Teodoro Roosevelt de l’US Navy.

Selon le rapport, au jour 13 du voyage du porte-avions, qui transportait un équipage de 4779 personnes, trois marins se sont présentés à l’infirmerie avec des symptômes évocateurs d’une maladie respiratoire, soupçonnée d’être covid-19.

Immédiatement après, l’enquête sur l’épidémie a commencé, avec quelques autres cas positifs identifiés le lendemain parmi les plus de 400 contacts de ces trois premiers cas.

Isolement et quarantaine

Quatre jours après la découverte du premier cas, le porte-avions a atterri sur l’île de Guam et tous les membres d’équipage ont été interrogés pour détecter des signes et des symptômes de Covid-19 et tous ont subi des tests moléculaires par PCR.

Ceux qui ont été testés positifs pour le SRAS-CoV-2 ont été isolés et ont reçu des contrôles pour les symptômes, la température et l’oxymétrie de pouls deux fois par jour, et les 4079 membres qui ont été testés négatifs ont été mis en quarantaine dans des chambres personnelles dans 11 hôtels de Guam.

Donnant une idée de l’explosivité de l’épidémie, des 4 779 membres d’équipage, 1 271 soit 26,6%, ont été testés positifs pour le test moléculaire SARS-CoV-2 PCR.

Statistiques d’infection Covid-19 sur les porte-avions de l’US Navy

L’analyse des données a révélé que les infections se produisaient également chez les hommes, les femmes et les groupes ethniques et raciaux, il est intéressant de noter que les cas étaient plus fréquents chez les marins qui travaillaient à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Au début, 76,9% des 1 271 cas confirmés n’avaient aucun symptôme, mais dans les jours suivants, 55% d’entre eux ont développé un type de symptôme.

En termes de symptômes, avec 68%, les céphalées étaient le symptôme le plus courant parmi les cas confirmés, suivis de la toux avec près de 60% et de la congestion nasale et de l’altération du goût ou de l’odorat dans un peu plus de 40%.

Quant à la fièvre, seule une personne sur 20 en a eu au début et une personne sur dix l’a développée au cours de la maladie.

Sur les 1273 cas positifs, 23 ont été hospitalisés, dont quatre ont été admis à l’unité de soins intensifs, l’un d’entre eux décédant de complications cardiovasculaires liées à la covid-19.

Parmi les personnes hospitalisées, les symptômes les plus fréquents étaient la toux, les courbatures et la fièvre.

Épidémie de coronavirus contrôlée par action rapide

En résumé, cette épidémie – qui, parce qu’elle s’est produite dans une population très jeune, confinée ou captive, et qui, grâce à la grande organisation et aux moyens de la marine américaine, a été parfaitement maîtrisée – révèle que les jeunes ne sont pas libres. souffrir de complications de la maladie.

Le fait qu’il y ait eu un décès nous amène à réfléchir à la contagion de la maladie et au nombre d’autres auraient pu mourir si l’épidémie n’avait pas été presque parfaitement maîtrisée.

Vous avez des questions sur le coronavirus?

