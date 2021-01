COVID-19 :

La nouvelle année 2021 s’accompagne de plusieurs réglementations pour éviter une éventuelle propagation du coronavirus. On se souviendra toujours de 2020 pour la pandémie mondiale et cette nouvelle année devrait surmonter cette situation. Pour cette raison, l’Équateur maintiendra l’état d’exception jusqu’au 20 janvier et le couvre-feu jusqu’au 5 janvier.

Restrictions

Il Comité des opérations d’urgence (COE) Le gouvernement national a décrété de nouvelles règles pour ce premier jour de l’année et, en outre, a conseillé à la population de se conformer à toutes les mesures de biosécurité et de distanciation sociale en ces jours très importants. Évitez également les réunions de plus de 10 personnes. Les mesures sont:

–Restriction de véhicule: ce vendredi 1er janvier, des véhicules avec des plaques d’immatriculation impaires peuvent circuler; samedi et dimanche les assiettes terminées par paires pourront le faire.

–Couvre-feu et interdiction: ces deux règles seront en vigueur jusqu’au 5 janvier et il est possible de prolonger de quelques jours. L’horaire est de 22 h 00 à 04 h 00 et l’amende peut s’élever jusqu’à 100 USD.

–Brûlure des vieilles années: Cette année, l’incendie de marionnettes dans les espaces publics sera interdit. L’amende pourrait aller de 100 $ à 800 $.

–Veuves: La police mènera des opérations pour éviter les soi-disant «veuves», c’est-à-dire la fête où les hommes s’habillent en femmes.

–Des plages: ce vendredi, toutes les plages de l’Équateur seront fermées.