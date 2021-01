COVID-19 :

Il Lettre d’information Red System 19/2020 de 13 octobre contempler le mécanisation des déclarations responsables et des communications liées aux exonérations liées à l’ERTES établi dans le décret-loi royal 30/2020, du 29 septembre.

Dans le bulletin 19/2020, les différents types de communications, codes et valeurs qui devront être transmis via le système RED sont envisagés par les entreprises qui subissent l’un des différents types de fichiers de réglementation de l’emploi (ERTE) causée par la situation du Pandémie de covid-19 pendant le mois d’octobre, novembre et décembre 2020 et janvier 2021.

Pour appliquer les exemptions du devis d’octobre 2020 au 31 janvier 2021, les entreprises concernées doivent présenter la déclaration responsable correspondant à chacun des mois.

Clés pour les types d’inactivité selon les codes

C1 (mot de passe) Suspension ERTE empêchement RDL activité 30/2020 (code).

C2 Réduction ERTE entrave l’activité RDL 30/2020

C3 Activité d’empêchement de suspension totale du travailleur actif RDL 30/2020

C4 Activité d’entrave à la suspension active partielle du travailleur RDL 30/2020

C5 Suspension totale des travailleurs pour entrave à l’activité C3 / C4 RDL 30/2020

C6 Suspension partielle d’un travailleur pour entrave à l’activité C3 / C4 RDL 30/2020

C7 Suspension limitation d’activité ERTE RDL 30/2020

C8 Réduction ERTE Limitation de l’activité RDL 30/2020

C9 Limitation de la suspension totale du travailleur actif du développement de l’activité RDL 30/2020

D1 Limitation partielle de la suspension active des travailleurs du développement de l’activité RDL 30/2020

D2 Suspension totale du travailleur pour limitation du développement des activités C9 / D1 RDL 30/2020

D3 Suspension partielle des travailleurs de la limitation du développement des activités C9 / D1 RDL 30/2020

D4 Suspension ERTE Force Majeure CNAE RDL 30/2020

D5 Réduction ERTE Force Majeure CNAE RDL 30/2020

D6 Total travailleur actif ERTE FM CNAE RDL 30/2020

D7 Travailleur actif partiel ERTE FM CNAE RDL 30/2020

D8 Total des travailleurs de la suspension de D6 / D7 ERTE FM CNAE RDL 30/2020

D9 Suspension partielle des travailleurs à D6 / D7 ERTE FM CNAE RDL 30/2020

E1 Suspension ERTE Force Majeure Chain Value RDL 30/2020

E2 Réduction ERTE Force Majeure Value Chain RDL 30/2020

E3 Total travailleur actif ERTE FM Value Chain RDL 30/2020

E4 Travailleur partiellement actif ERTE FM Value Chain RDL 30/2020

E5 Total des travailleurs de la suspension de E3 / E4 ERTE FM Value Chain RDL 30/2020

E6 Suspension partielle des travailleurs de E3 / E4 ERTE FM Value Chain RDL 30/2020

E7 Suspension ERTE ETOP arrière FM CNAE RDL 30/2020

E8 Réduction ERTE ETOP arrière FM CNAE RDL 30/2020

E9 Total actif actif ERTE ETOP postérieur FM CNAE RDL 30/2020

F1 Travailleur actif partiel ERTE ETOP postérieur FM CNAE RDL 30/2020

F2 Worker full suspension from E9 / F1 ERTE ETOP arrière FM CNAE RDL 30/2020

F3 Suspension partielle ouvrière de E9 / F1 ERTE ETOP postérieur FM CNAE RDL 30/2020

F4 Suspension ERTE ETOP CNAE RDL 30/2020

F5 Réduction ERTE ETOP CNAE RDL 30/2020

F6 Total travailleur actif ERTE ETOP CNAE RDL 30/2020

F7 Travailleur actif partiel ERTE ETOP CNAE RDL30 / 2020

F8 Ouvrier à suspension totale de F6 / F7 ERTE ETOP CNAE RDL 30/2020

F9 Suspension partielle des travailleurs de F6 / F7 ERTE ETOP CNAE RDL 30/2020

G1 Suspension ERTE ETOP Value Chain RDL 30/2020

G2 Réduction ERTE ETOP Value Chain RDL 30/2020

G3 Total travailleur actif ERTE ETOP Value Chain RDL 30/2020

G4 Travailleur partiellement actif ERTE ETOP Value Chain RDL 30/2020

G5 Travailleur de la suspension totale de ERTE ETOP Value Chain RDL 30/2020

G6 Ouvrier en suspension partielle de ERTE ETOP Value Chain RDL 30/2020