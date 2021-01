COVID-19 :

Avec élever l’aveugle ou allumer la radio suffit de nos jours pour percevoir que l’hiver est arrivé. Et comment. Aussi en deuxième, non seulement à cause du froid – des températures négatives sont prévues ce soir à Cornellà – mais parce qu’il atteint la dernier jour de la premier tour et, par conséquent, aura votre champion d’hiver. le ce sera l’Espanyol, chef, s’il est capable de vaincre Castellón, l’une de ses principales antithèses en compétition. Un nouvellement descendu contre celui qui vient de se lever (suivez le match en direct sur AS.com).

Bien que blessé par son défaite à Las Palmas, des perroquets motivés arrivent avec l’estime de soi. Comme le Raúl de Tomás, nommé meilleur footballeur de LaLiga Smartbank au mois de décembre, qui joue à nouveau au stade RCDE après ce superbe but contre Almería à 53,5 mètres du but. Et ils ont tellement de tranquillité sur le marché (Vicente Moreno “ s’arrête ” même pour le départ de Campuzano vers le Sporting) comme la nervosité existe parmi les Albinegros, qui descendent maintenant sur leurs propres montagnes russes après double fente d’un Tenerife qui les a battus en Liga et abandonné de la Coupe. Aujourd’hui, les deux équipes atteignent la moitié de la saison.

Et ils le feront avec le pandémie comme toujours rôder. Dans le cas de Bleu et blancEn début d’après-midi, on apprend qu’un joueur de la filiale qui s’entraîne «sporadiquement» avec la première équipe a été testé positif au COVID-19. L’attaque contre le modèle ‘orelluda’, que tard dans la nuit de samedi a communiqué un Cas parmi les joueurs professionnels, heureusement asymptomatique et isolé à domicile, il ne sera donc évidemment pas au stade RCDE aujourd’hui.

Il Castellon Il a montré solide devant de rivaux dans sa catégorie, mais il n’a pu tousser à Leganés que des équipes ci-dessus. Au-delà du COVID-19, Cano aura absences importantes. César Díaz et David Cubillas, Avec un passé dans la carrière perica, ils rejoignent la perte à long terme de Carles Salvador. Alors que les onze iront pour les coups du premier affrontement contre ceux de Luis Miguel Ramis, avec Igor Zlatanovic au point. La surprise pourrait être donnée par Paolo Fernandes, notamment entonnée lors de ses dernières apparitions.

Qui est assis dans les onze albinegro est un autre expert, Iago Indias, qui ne pourra pas retrouver son partenaire lors de batailles dans le passé à l’arrière de l’Espanyol B, un Lluís López quelle cause descendre pour un carton rouge plus injuste que controversé, celui que le dimanche dernier à Las Palmas pour avoir coupé une chance de but manifeste qui n’était pas manifeste ou qui était sur le chemin du but. Cabrera occupera il place de l’équipe des jeunes, dans un alignement pour lequel Moreno joue la distraction; “Si vous faites des piscines, vous n’avez sûrement pas raison”, a lancé hier son apparition. L’hiver est arrivé. Que ce soit juste pour désigner un champion.

CLÉS

Approches

Pour l’Espanyol, gagner aujourd’hui est une obligation. Pour Castellón, ce serait une récompense et un énorme encouragement.

Reviens

A Las Palmas, l’Espanyol est tombé après cinq victoires consécutives. Aujourd’hui, il attend et doit se remettre sur les rails.

Défendre

Castellón a concédé 26 buts et visite la meilleure attaque de Segunda.

ASES À SUIVRE

Cabrera

L’Uruguayen réapparaît suite à la sanction de Lluís, afin d’assurer la solidité et de reprendre possession.

Marc Mateu

Après son repos bien mérité en Coupe, il redevient le pilier de l’équipe de gauche.

HAUTES ET BASSES

En Espanyol, Lluís est absent, en raison d’une suspension, et un joueur de la filiale qui s’entraîne avec la première équipe, qui a été testé positif au COVID-19 hier.

César Díaz, Cubillas et Carles Salvador sont absents en raison d’une blessure à Castellón. Et il y a aussi un cas de coronavirus.