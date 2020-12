COVID-19 :

Attente et “espérer” aux portes de la maison de retraite Vallecas de Madrid avant l’arrivée des premières doses du vaccin Covid. “J’espère que c’est la fin et c’est fini maintenant”. C’est ce que transmettent les dizaines de personnes âgées qui marchent ou se sont rassemblées devant l’immense bâtiment de cette résidence publique de la Communauté de Madrid. «Nous avons réussi et nous avons encore très peur», Avouent-ils de manière générale. La Communauté de Madrid reçoit du Gouvernement ce dimanche une première livraison de 1.200 doses du vaccin Pfizer-BioNTech, qui a acheté et autorisé le Agence européenne des médicaments. Toute l’Europe commence aujourd’hui la campagne de vaccination, convertie par le gouvernement espagnol de Sánchez, Iglesias et Illa et sa télévision officielle, TVE –ce dimanche matin – sur un immense plateau de propagande. A commencer par les autocollants avec le slogan «Gouvernement d’Espagne» ajoutés d’urgence – samedi – aux envois en provenance de Belgique. Pour les 70 000 morts que l’exécutif ne reconnaît toujours pas aujourd’hui, tout cela arrive tard. Il n’y a pas eu de vaccin en février et mars, mais il aurait pu y avoir de la prévoyance et une bonne gestion pour réduire l’impact de la pandémie. Parmi toutes les résidences d’Espagne, la Moncloa a choisi, ce dimanche, une résidence publique de Castilla-La Mancha, la résidence Los Olmos à Guadalajara, pour les premières crevaisons. Le PSOE et Podemos gouvernent dans cette communauté autonome.

Voyons si le Les politiciens en une fois!. Il faut sauver l’Espagne! », Une dame qui nous dit qu’elle est sur le point d’atteindre 80 ans crie -à peu près- directement dans le micro d’OKDIARIO, à Vallecas. “Nous sommes allés très peur et nous l’avons toujours. Vous pouvez toujours les voir dans l’expression de ses yeux, qui regardent au-dessus du masque. Ils ont été postés devant la résidence pour voir arriver les vaccins. Comme dans le reste des centres pour personnes âgées qui le reçoivent aujourd’hui, il est logiquement impossible d’accéder à son intérieur, même si les personnes âgées avec qui nous parlons le connaissent bien de l’intérieur: «Nous avons beaucoup d’amis de l’intérieur. Avant la pandémie, nous allions beaucoup jouer aux cartes ou aux dominos ou bavarder le soir.

Il est midi à Vallecas. Le vaccin est fait pour mendier. Bien que l’entrepôt à partir duquel il est distribué soit à deux pas, à Guadalajara, hier soir, des sources du ministère de la Santé n’ont pas pu assurer à OKDIARIO à quelle heure le ministère de la Santé les enverrait. «Nous croyons», ont-ils dit, «ce milieu de matinée». D’autres sources de l’exécutif régional consultées ce matin par OKDIARIO préfèrent ne pas penser que “Le gouvernement va également faire de la politique avec le vaccin lorsqu’il s’agit de le distribuer”. La Communauté de Madrid reçoit aujourd’hui 1 200 doses. Trois résidences ont été choisis pour les appliquer. La résidence Vallecas pour personnes âgées, appartenant à l’Agence d’assistance sociale de Madrid (AMAS) où nous sommes; Las Azaleas, du groupe ASISPA, à Ciudad Lineal; et Parque Almansa, du Groupe Ballesol, à Moncloa-Aravaca. Demain, l’opération à Madrid se poursuivra une fois dans 23 autres centres – souligne la Communauté – «le 48 750 doses prévues ». Dans les notes du gouvernement régional, il y a de nombreuses conditions et un certain air de méfiance étant donné le traitement que le gouvernement Sánchez inflige à la région depuis des mois. À trois heures de l’aprés midi, Isabel Diaz Ayuso Il met des mots sur ce sentiment de méfiance que ses sources gouvernementales nous ont transmis au cours des heures précédentes. Le président de Madrid dit Sur Twitter commentant la vaccination de Nicanor: «La Communauté de Madrid lance un système de santé sans précédent … et ajoute “Qui sera soumis à une distribution de dose suffisante.”

Vers 12h30, au loin, vous pouvez entendre sirènes. Une camionnette blanche est escortée par le Police nationale. Des fourgons de police se croisent dans la rue Benjamín Palencia et ils coupent le trafic. Plus d’une douzaine d’agents avec mitraillettes et prendre position. Des dizaines de caméras de télévision et de photographes capturent le moment. Le fourgon blanc «Logista-Pharma» avec le vaccin à l’intérieur se gare devant l’entrée de la résidence. Tout a une touche de spectacle au-delà de l’importance et de la réelle pertinence, sans aucun doute, de l’initiation de la vaccination. Les agents encerclent la camionnette. Il y a le silence. Seuls les “clics” des photographes se font entendre. Au bout de quelques minutes, le directeur de la résidence sort et le chauffeur de la camionnette lui tend une boîte. Des halos froids sortent de l’intérieur réfrigéré de la camionnette, comme si elle distribuait des sucettes glacées. Les vaccins vont dans des boîtes avec de la glace spéciale qui les garde entre 60 et 80 degrés sous zéro. Cette petite boîte que prend le directeur de la résidence semble peu, mais – si le vaccin fonctionne – cette petite boîte sauvera de nombreuses vies. La paperasse, la signature et le directeur l’emmène à l’intérieur.

Nicanor, 72 ans, a été le premier à le recevoir. Aujourd’hui est le jour où nous sommes tous à court de refus de voir des crevaisons. L’aiguille reste à l’intérieur pendant près d’une minute pendant que la seringue descend. L’infirmière le sort et il y a des applaudissements. «Je n’ai rien entendu», dit Nicanor en souriant. «Les applaudissements pour elle», dit-elle modestement, «elle a fait des choses phénoménales». Derrière la, Jose Antonio 78 ans et Marie86. Dans 21 jours, ils recevront la deuxième dose. L’immunité est acquise dans les sept jours suivant cette deuxième dose. Tout est logiquement organisé pour que ceux qui reçoivent maintenant la première, aient la deuxième dose assurée au bout d’une semaine.Dans toutes les communautés autonomes, la vaccination se fait dans les résidences elles-mêmes avec personnel des hôpitaux publics. Dans MadridDe plus, les autorités sanitaires ont donné un formation spécifique aux résidences disposant de leur propre infirmerie et personnel de santé.

A l’extérieur, le trafic surtout des personnes âgées se poursuit. Pilier et Isabel, assis sur un banc, ils font du vélo avec une de ces pédales au niveau du sol. «Viens ici», nous appelle directement Isabel. Veut parler. «J’ai 92 ans et me voici», dit-il sans arrêter de pédaler. «Je suis très heureux que le vaccin atteigne ceux là-bas. J’habite de l’autre côté de la rue (il montre son balcon … sans arrêter de pédaler) et moi, pendant l’accouchement, je me suis fait beaucoup d’amis pour la vente dans celle des applaudissements. Je me tenais là avec le drapeau et nous parlions fort. Dès que je peux, je le mets aussi ». Nous leur demandons s’ils font confiance à l’efficacité du vaccin et qu’il n’a pas d’effets secondaires. «Ils l’ont fait très rapidement», disent-ils, «mais À la télé, ils disent que c’est sûr et qu’il faut avoir confiance». La «télé», bien sûr, pour ces personnes âgées, par âge et par habitude, va à la messe… Beaucoup répètent ce qu’elles voient et entendent à la «télé».

Tous ces gens avec qui nous parlons vivent à OKDIARIO nous disent fondamentalement la même chose: l’énorme “peur” qui ont passé ces mois et ont encore et le “espérer” de quoi “C’est fini maintenant”. Mais ce matin ensoleillé à Vallecas est surtout question de noms propres. De ceux qui nous récitent aux portes de la résidence; des noms propres des êtres chers qui sont morts de Covid. “La abattage des personnes âgées à travers l’Europe », tel que noté par le qui. Pilar, Isabel, María… ils racontent à OKDIARIO en direct ce qu’ils ont vécu à la première personne. Ils ont été des témoins directs de la drame vif. Ce sont des générations difficiles, habituées à la responsabilité, à l’effort et à la résignation. “Hier j’ai vu le centre de Madrid tout plein à la télé”, s’est indigné l’un de nos interlocuteurs. Que pensent les gens? Elle est en colère. «Nous passons Noël seuls, sans voir les enfants et petits-enfants… et pendant que tous ces gens sont au centre», dit-il raisonnablement. Noël seul est l’autre prix que les personnes âgées paient pour la pandémie. «Nous ne sortons que par ici, qui est large et l’air circule pour une promenade ou pour ce vélo», dit-il en désignant le banc où Isabel continue de pédaler et de parler en même temps.

Les médias reculent, le Rue Benjamín Palencia c’est retrouver la placidité d’un froid dimanche de Noël. Certaines personnes âgées regardent toujours le bâtiment, comme si elles attendaient que quelqu’un vienne leur parler d’une fenêtre pour leur dire que ce cauchemar, avec le vaccin, va vraiment prendre fin. Mais la réalité est qu’il reste encore de nombreuses inconnues et que le vaccin Pfizer, coïncidence ou non, est arrivé au moment même où une nouvelle souche menace le continent. Madrid a confirmé ce samedi quatre cas de la nouvelle souche du coronavirus qui a émergé au Royaume-Uni et est entré par l’aéroport de Barajas. Cela a de nouveau motivé la protestation du président régional, Isabel Díaz Ayuso, envers le gouvernement. Ayuso a décrit Barajas comme une «passoire».

Le gouvernement régional, dans la bouche de son ministre de la Santé, Enrique Ruiz-Escudero, a souligné ces jours-ci l’importance de cette première vaccination pour protéger les résidences des personnes âgées les plus vulnérables à Covid. Mais le gouvernement madrilène a également voulu souligner ces jours-ci que le vaccin n’est qu’une “partie du début de la fin” et que “Il y a un long chemin à parcourir”.

Stratégie nationale

Le dimanche d’aujourd’hui est le premier des trois étapes établi dans le cadre de la stratégie de vaccination contre le Covid-19 en Espagne. Le plan priorise quatre groupes population: résidents et personnel sanitaire et social des foyers pour personnes âgées et handicapées; personnel de santé de première ligne; autres personnels de santé et de santé sociale et grandes personnes à charge non institutionnalisées.

Dès demain, lundi – et chaque lundi – 350 000 doses seront envoyées aux communautés autonomes. Jusqu’en mars, l’Espagne recevra 4591275 doses de ce vaccin de Pfizer avec lesquelles elle pourra immuniser 2295638 personnes. C’est l’objectif de cette première phase de douze semaines.

Les premières doses pour aujourd’hui dimanche ont quitté la Belgique mercredi dernier. En Espagne, gardé par le La gendarmerie, rester dans un entrepôt Pfizer à Guadalajara entre d’énormes mesures de Sécurité. Le transport et le stockage des vaccins ne nécessitent pas seulement la sécurité de la garde civile et de la police nationale. Aussi, des conditions spéciales pour votre entretien: entre 60 et 80 degrés sous zéro.