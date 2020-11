COVID-19 :

Londres . – Le gouvernement britannique a signé un contrat pour les premières études sur l’exposition humaine au nouveau coronavirus. Dans ces derniers, des volontaires sains sont délibérément infectés par le virus dans un environnement contrôlé et certains reçoivent un vaccin expérimental.

Les essais impliqueront jusqu’à 19 volontaires à la fois et se dérouleront au Royal Free Hospital de Londres, qui abrite une salle de biosécurité de niveau 3. Ils seront dirigés par hVIVO, une société de recherche médicale spécialisée dans les essais d’exposition humaine, en association avec l’Imperial College London.

Ces essais cliniques seront un peu différents de la plupart.

Pour les candidats vaccins actuels contre le covid-19 qui sont en phase 3, la dernière étape de l’essai, des dizaines de milliers de volontaires reçoivent un vaccin expérimental, puis libérés pour vivre leur vie quotidienne. Les chercheurs supposent qu’un certain pourcentage d’entre eux seront naturellement exposés au virus.

Essais cliniques d’exposition humaine

Dans un essai de provocation, en revanche, les participants reçoivent délibérément le virus.

Les partisans des essais d’exposition humaine disent qu’ils sont plus efficaces et nécessitent beaucoup moins de volontaires, probablement des centaines. Ceci, car les chercheurs savent avec certitude que tout le monde sera exposé au virus et qu’ils peuvent fournir des données scientifiques plus rapidement.

Les critiques s’inquiètent d’exposer les gens à un virus pour lequel il n’existe pas de traitement infaillible. Et ils disent que les jeunes volontaires en bonne santé ne sont pas représentatifs de la population générale.

«Nous faisons tout notre possible pour lutter contre le coronavirus. Y compris le soutien de nos meilleurs et plus brillants scientifiques et chercheurs dans leur quête d’un vaccin sûr et efficace », a déclaré Alok Sharma, secrétaire britannique au Commerce.

«Le financement annoncé aujourd’hui pour ces études innovantes mais soigneusement contrôlées marque une prochaine étape importante dans la construction de notre compréhension du virus. Et l’accélération du développement de nos vaccins les plus prometteurs qui nous aideront enfin à commencer notre retour à une vie normale.

Etude de caractérisation

Dans un premier temps, hVIVO, filiale de la société irlandaise Open Orphan, mènera une étude de caractérisation début 2021. Cela implique d’exposer délibérément un petit nombre de volontaires sains au coronavirus, afin de déterminer la dose minimale qui conduit à une infection symptomatique.

“Nous voulons savoir dès le départ comment le corps humain réagit à une dose du virus”, a déclaré à CNN le Dr Martin Johnson, directeur médical principal de hVIVO.

La société prévoit de pouvoir tester l’efficacité de trois vaccins candidats au maximum l’année prochaine.

Un article de septembre dans le New England Journal of Medicine affirmait que les essais de provocation pourraient «accélérer le développement de séries ultérieures de vaccins candidats». En plus d’aider les chercheurs à mieux voir comment le virus attaque le corps humain.

Plusieurs vaccins potentiels approchent déjà de la fin des essais traditionnels de phase 3 utilisant une exposition «naturelle» au virus. Mais simplement montrer que le vaccin a une certaine efficacité pour prévenir la survenue du COVID-19 ne signifie pas que c’est le mieux que les scientifiques puissent faire.

Une approbation réglementaire éthique toujours requise

L’étude de caractérisation et les essais de vaccins nécessiteront toujours l’approbation éthique des régulateurs britanniques. L’Autorité de recherche en santé d’Angleterre a déclaré à CNN qu’elle avait déjà mis en place une commission d’éthique pour évaluer toute proposition d’essai de contestation.

Les volontaires seront rigoureusement sélectionnés pour s’assurer qu’ils sont en bonne santé, sans conditions préexistantes. Ils doivent avoir entre 18 et 30 ans, précise hVIVO. Ils seront rémunérés pour leur participation, mais les régulateurs voudront s’assurer que le montant ne semble pas coercitif.

Les volontaires resteront en résidence au Royal Free Hospital pendant toute la durée de l’essai, qui pourrait durer plusieurs semaines. hVIVO a isolé une souche du virus extraite d’un patient britannique de covid-19. Et il exposera les volontaires au virus par le nez, à l’aide d’une pipette.

“En fait, nous allons prendre la plus petite dose”, a déclaré le Dr Johnson. “Ce que nous essayons de faire, c’est d’essayer d’obtenir le minimum de symptômes sans danger.”

Dès qu’un patient présente des symptômes de Covid-19, a-t-il déclaré, les médecins administreront le remdesivir antiviral. Les scientifiques du hVIVO notent que contrairement aux patients atteints de coronavirus admis à l’hôpital, les volontaires des essais de provocation seront traités au premier signe d’infection.

Cependant, aucun traitement n’a été démontré pour aider les patients aux premiers stades de l’évolution du virus.

Essais de vaccins

Une fois l’étude de caractérisation terminée, le hVIVO sera prêt à tester jusqu’à trois vaccins candidats. Ceci, tel que déterminé par le groupe de travail sur les vaccins dirigé par le gouvernement britannique.

Ces candidats pourraient être des vaccins qui n’ont pas encore fait l’objet d’essais de phase 3 ou des vaccins éprouvés sur le terrain pour lesquels les scientifiques veulent plus de données, a déclaré le Dr Johnson.

Les essais d’exposition ne sont pas nouveaux et ont été réalisés pour le choléra, la typhoïde, le paludisme et même la grippe. Mais contrairement à ces maladies, nous n’avons toujours pas de traitement totalement efficace contre le COVID-19, en cas d’échec du vaccin expérimental.

Le Dr Johnson a déclaré qu’une étude d’exposition aux coronavirus n’est possible que maintenant en raison des performances prometteuses de traitements comme le remdesivir et la dexaméthasone stéroïde.

L’Organisation mondiale de la santé a récemment découvert que le remdesivir ne semble pas sauver la vie des patients atteints de COVID-19, ni les aider à récupérer plus rapidement. Et il n’y a pas de données suggérant qu’il aide les patients au début de l’infection. Les recommandations actuelles indiquent que la dexaméthasone ne doit pas être administrée aux patients à moins qu’ils ne soient gravement malades.

«Le problème est que lorsque les tests sont effectués dans la nature, vous ne savez pas exactement quand un patient a été infecté. Dans ce cas, nous savons à la seconde quand vous avez reçu le virus. Je peux donc le regarder et le suivre jusqu’au bout », a déclaré Johnson.

Bénévoles

L’annonce intervient au moment même où des dizaines de milliers de personnes dans le monde ont exprimé leur intérêt à se porter volontaires pour une étude d’exposition aux coronavirus par le biais de l’organisation 1 Day Sooner. hVivo dit qu’il parle à 1 Day Sooner de l’identification de bénévoles potentiels.

L’un des organisateurs britanniques de 1 Day Sooner, Alastair Fraser-Urquhart, 18 ans, a déclaré à Phil Black plus tôt ce mois-ci que les études de défi sont “ une idée instantanée et de bon sens ”.

«Le risque pour moi est minime. Mais en prenant ce petit risque sur moi-même, je peux potentiellement protéger des milliers d’autres personnes contre l’infection sans donner mon consentement.